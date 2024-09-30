Эти растения, по словам экспертов, не нуждаются в особом уходе.

С наступлением холодов температура воздуха начинает снижаться, поэтому в доме может появляться плесень. Ванная комната является одним из наиболее распространенных мест для размножения плесени. Однако есть естественное решение, которое сделает ваш дом намного зеленее и чище от плесени в холодное время года, пишет Express.

Эксперты считают, что есть некоторые комнатные растения, которые идеально подходят для темных помещений. По словам специалистов Beards & Daisies, которые занимаются растениями, одной из важнейших причин для того, чтобы завести комнатные растения в доме в осенне-зимний период, является их способность улучшать качество воздуха. Поэтому они назвали пять комнатных растений, которые уменьшат проявления плесени и не потребуют особого ухода.

Змееголовник

Это растение также называют "тещин язык". Оно действует как естественный очиститель воздуха, фильтруя вредные вещества и добавляя влаги к сухому воздуху в помещении.

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Растение-паук

Эксперты отмечают, что это растение известно своими очищающими свойствами, а также за ним легко ухаживать. Растение-паук помогает бороться с токсинами окружающей среды, такими как угарный газ.

Замиокулькас

Замиокулькас является устойчивым растением, которое процветает при слабом освещении и требует немного воды. Его можно разместить в комнатах, где нет много естественного света.

Лилия мира

Лилия мира является одним из самых известных комнатных растений. Эти цветущие растения могут эффективно удалять токсины и загрязнители из воздуха в доме.

Однако если у вас есть домашние животные, то лилия мира является токсичной для кошек и собак, поэтому в этом случае лучше выбрать что-то другое.

Филодендрон

Благодаря своим пышным листьям это растение добавляет тропического оттенка любой комнате и может процветать при непрямом освещении. Листья филодендрона действуют как пылеуловитель, сохраняя поверхности мебели чистыми. Также он является очень прочным, поэтому не требует особого ухода.

Уход за растениями - советы экспертов

Как писал УНИАН, эксперт рассказала, как сделать так, чтобы орхидеи цвели как можно дольше. По ее словам, для этого очень важно тщательно контролировать влияние света, воды и температуры.

Также эксперты рассказали, как сохранить комнатные растения живыми в течение целого года. Они отметили, что самой распространенной ошибкой в уходе за растениями является чрезмерный полив.

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