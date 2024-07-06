Это может сильно испортить ваши отношения с четвероногим любимцем.

Быть владельцем собаки может быть непросто, особенно потому, что общение со пушистым любимцем и попытки выяснить, чего он хочет и в чем нуждается, могут показаться гигантской игрой в угадайку. При этом, как рассказала изданию Parade кинолог Луиза Глейзбрук, владельцы собак часто совершают одну очень распространенную ошибку, которая портит их взаимоотношения с четвероногим другом.

Как объясняет Глейсбрук, главное, что владельцы собак должны знать и никогда не делать - не преследовать свою собаку (и не позволять это делать своим детям), когда их питомец пытается побыть один.

"Когда ваша собака уходит от вас - это означает, что она не хочет вашего контакта в это время. Не стоит преследовать собаку в таком случае, пытаясь погладить или посадить себе на колени. Делая это, вы неосознанно учите свою собаку тому, что спокойная и простая техника, которую она использует для создания пространства, не работает", - говорит кинолог.

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Когда это происходит, говорит Глейзбрук, собаки чувствуют, что им нужно найти другие способы дать понять своим владельцам, что им нужно немного "времени для себя", что иногда может привести к тому, что они могут укусить.

"Если бы люди уважали свои границы и предоставили им свободу действий, это значительно уменьшило бы количество укусов собак, потому что собакам не нужно было бы искать другие способы донести свое послание", - объясняет она.

3 вещи, которые вы можете сделать вместо этого:

1. Не пытайтесь их остановить

2. Позвольте им прийти к вам самим

3. Найдите другие способы пообщаться со своим питомцем, которые не предполагают вторжения в личное пространство.

Кроме того, кинолог назвала еще две вещи, которых следует избегать во взаимодействии с собакой.

1. Не позволяйте вашей собаке столкнуться с другой собакой на прогулке. Это может привести к тому, что другая собака перейдет в режим защиты

2. Разнообразьте питание вашей собаки. Вместо того, чтобы кормить питомца полностью сухим кормом, кинолог рекомендует включать в ее рацион свежее мясо, рыбу, овощи и костный бульон.

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