Конечно, нет никакой гарантии, что у собаки не возникнут проблемы, но некоторые имеют меньшую вероятность, чем другие.

Перед тем как заводить себе четырехлапого друга, стоит подумать о проблемах со здоровьем, которые могут повлиять на определенные породы собак. Поэтому, если вы хотите иметь счастливую собаку, избегая частых походов к ветеринару, портал TheScotsman советует 10 самых здоровых пород собак.

1. Австралийская пастушья собака

Австралийская пастушья собака может претендовать на звание самой здоровой собаки. В Книгу рекордов Гиннесса она включена как самая старая собака в мире, ведь собака этой породы по кличке Блюи прожила 29 лет. Хотя долголетие и здоровье не всегда идут рука об руку, эта порода как видим, остается достаточно здоровой.

2. Немецкий пинчер

Немецкие пинчеры не отличаются какими-либо специфическими для породы состояниями здоровья, кроме обычных жалоб на глаза и бедра, однако уже в зрелом возрасте. Регулярные физические упражнения и надлежащий уход должны обеспечить долгую и здоровую жизнь собак.

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3. Гаванская собака

Гаванец, как и большинство маленьких пород собак, имеет больше шансов иметь проблемы с печенью и почками, чем большие собаки. В противном случае можно ожидать, что эти очаровательные персонажи останутся здоровыми в течение большей части своей жизни.

4. Пудель

Пудели всех трех размеров - стандартный, миниатюрный и большой - имеют хорошее здоровье, живут до 18 лет, а проблемы с суставами и глазами поражают только старших собак.

5. Чихуахуа

Самая маленькая порода собак в мире также является одной из самых здоровых. Крошечные чихуахуа имеют очень мало болезней, характерных для этой породы, хотя у старших собак могут развиться проблемы с глазами и сердцем, как и у людей.

6. Борзая

Быстрый, ленивый и здоровый - три доминирующие черты борзых. Общее правило заключается в том, что чем крупнее борзая, тем больше вероятность развития заболеваний костно-мышечного аппарата, но в целом они остаются в отличном состоянии.

7. Бигль

Эта порода собака больше предназначена для охоты, бигль теперь является популярным домашним любимцем с острым обонянием. Порода имеет тенденцию оставаться здоровой, а проблемы с глазами и тазобедренными суставами возникают только в более позднем возрасте.

8. Эрдельтерьер

Король терьеров, также известный как Бингли-терьер или Уотерсайд-терьер, эрдельтерьер - это порода, которая происходит из Вест-Райдинга Йоркшира. Порода имеет относительно низкое количество проблем со здоровьем, причем рак является основной причиной смерти.

9. Сибирский хаски

Учитывая, что сибирский хаски был выведен для перевозки упряжек на большие расстояния в условиях минусовой температуры, возможно, неудивительно, что сибирский хаски, как домашний любимец, будет оставаться здоровым. Хотя некоторые отдельные животные страдают от проблем с глазами и тазобедренными суставами.

10. Бордер-колли

Живой и милый бордер-колли раньше страдал от нескольких генетических заболеваний, но тестирование ДНК, проведенное селекционерами, помогло устранить многие из них, а это означает, что теперь они, как правило, являются одной из самых здоровых пород. Глухота и эпилепсия - два самых распространенных заболевания, которые все еще влияют на них, но в зрелом возрасте.

Недавно УНИАН писал о 7 самых добрых породах собак, которые не обидят и мухи. Они обожают людей и практически лишены агрессии.

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