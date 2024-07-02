Называем семь пород собак, которые обожают людей и практически лишены агрессии.

В наше время люди все реже заводят собак как защитников дома. Мир стал гораздо безопаснее, и в питомцах стали цениться другие качества - доброта, преданность и ласковый нрав.

Во Всемирный день собаки 2 июля называем самые добрые породы собак, которые обожают людей. Конечно, при жестком обращении и плохом воспитании любое животное может проявить агрессию. Однако эти 7 пород от природы являются безобидными.

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Ньюфандленд

Эта порода собак была выведена рыбаками одноименного канадского острова. Ньюфаундленды специально отбирались таким образом, чтобы быть дружелюбными к разным людям. Заводить такого пса как охранника совершенно бессмысленно, ведь он скорее радостно поприветствует и оближет вора. Охотничьий инстинкт ньюфаундлендов практически не развит - они добры не только к людям, но и к другим животным.

Лабрадор

Многие кинологи и заводчики считают, что лабрадоры - самые добрые собаки в мире. Они остаются преданными хозяину до конца жизни. За нежность, внимательность, искреннюю заботу лабрадоры ценятся как поводыри незрячих и компаньоны людей с инвалидностью. Для ребенка такой пёс станет отличной нянькой.

Бишон-фризе

Пушистые и аристократичные собаки - настоящие комочки добра. Любимое занятие этой породы - проводить время вместе со своей семьей и сопровождать хозяев во всех делах. Бишоны отважные, но лишены агрессии. Они не только добры, но также умные и хорошо понимают чувства людей.

Сенбернар

Собаки породы сенбернар выводились в горных регионах для спасения людей и доставки тяжелых грузов на высоту. Не смотря на свои размеры и угрюмое выражение морды, это гигантские добряки. Они невероятно преданные и ласковые. Обожают детей и бережно с ними обращаются, спокойно терпят любые игры малышей. Сенбернары подарят хозяину настоящую любовь и заботу.

Мопс

Веселые и общительные мопсы возможно не очень послушные, но точно самые добрые собаки. Они обожают своих хозяев и не переносят долгую разлуку. Трудно заставить мопса делать то, что вы хотите. Но устоять перед его обаянием невозможно. Эти собаки хорошо ладят с людьми и другими животными, добродушны к незнакомцам и разрешают себя тискать.

Корги

Любимец королевской семьи Британии - самая добрая собака для семьи. Корги обожают всех своих хозяев и не выделяют одного "любимчика". Они очень ласковые и дружелюбные, хорошо улавливают настроение людей и даже имеют некоторое чувство юмора. Корги не злопамятны и лишены мстительности. Любят детей и прощают им неосторожное обращение.

Колли

Выносливые и сильные колли отличаются добродушием. Как и все пастушьи собаки, они не проявляют агрессии к другим животным и способны понимать хозяина с полуслова. Они прекрасно подходят для жизни в большой семье. Колли добры к людям и ожидают взаимности. Если на них кричать и замахиваться, то питомец обидится.

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