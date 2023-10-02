Имена, которые были популярны для ребенка 100 лет назад снова выглядят модными и интересными.

В мире снова становятся модными и интересными имена для девочек и мальчиков, которые были "хитовыми" среди родителей около 100 лет назад.

О возвращении популярной тенденции заявила эксперт Софи Ким, которая работает в Nameberry - британской организации, занимающейся поиском удачных имен для новорожденных, пишет Mirror.

По ее словам, в погоне за неординарными и интересными именами надо знать о существовании определенного цикла - периода, когда "забытое" снова становится актуальным для родителей. Обычно, один такой цикл - это сто лет.

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Часто эта тенденция связана с тем, что имена из поколения родителей родителей (бабушки и дедушки ребенка), обычно считаются одними из наименее модных вариантов, которые можно использовать для ребенка. "Такие как Бренда и Гэри сегодня", - привела пример эксперт.

"Когда имя идет на убыль, мы ожидаем, что оно будет соответствовать правилу 100 лет - имена требуют около 100 лет, чтобы вернуться в моду. Это означает, что имена поколения прабабушек снова начинают звучать свежо", - заявила Софи.

Она считает, что сейчас родители могут смело выбирать младенцам имена с 1920-х годов. Например, можно выбрать имя Олив или Оливия - для мальчика и девочки соответственно.

Также девочку можно назвать Флоренс или Айрис. Для мальчиков теперь в моде "старые" имена Феликс, Отис, Теодор.

Актуальной всегда останется "классика" - имена, имеющие историческую связь со страной. Для Великобритании это будут имена известных монархов. Софи говорит: "Джеймс, Томас, Генри, Джордж, Уильям и Александр никогда не покидали топ-30 в Англии и Уэльсе".

Сегодня родители также обращают внимание на такие имена, как Стефани, Киран, Эллен и Тони, в то время как их имена или имена родителей игнорируются. Но, если не забывать о теории "цикла 100 лет", примерно в 2123 году они снова станут "хитом".

Древние украинские имена для ребенка

Ранее мы писали о красивых древних украинских именах, которые можно подобрать ребенку в 2023 году.

Они могли встречаться вам в литературе и исторических книгах об Украине. Среди интересных вариантов для девочек: Акилина, Анисия, Богдана, Евдокия, Зореслава.

Мальчика можно назвать: Аскольд, Всеволод, Демьян, Даниил, Евстахий. Полный список имен и об их сакральном значении читай здесь.

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