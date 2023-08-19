В связи с последними событиями наиболее популярны старые украинские имена, которые имеют глубокие корни.

Выбор имени ребенка - это очень важный и ответственный момент в жизни каждого родителя. На фоне полномасштабной войны как никогда стали актуальны не иностранные, а именно красивые украинские имена.

Рассказываем, какие украинские имена для девочек и украинские имена для мальчиков будут актуальны в ближайшие годы.

Украинские женские имена - список идей

Украинские женские имена 2023 года отличаются своими глубокими культурными и историческими корнями. Многие популярные украинские имена встречались вам в литературе и исторических книгах. Древние украинские имена женщин:

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Акилина - имя означающее "как орлица";

Анисия - имя означающее "благотворная";

Богдана - прекрасное имя для долгожданного ребенка со значением "богом данная";

Евдокия - означает "любовь, благоволение";

Зореслава - поэтичное имя со значением "славящая зарю";

Мелания - милозвучное имя с таинственным значением "темная/черная";

Мирослава - так же как и Зореслава, но "прославляющая мир";

Ольга - имя означает "священная";

Параскевия - обозначает "канун праздника";

Пелагия - морская, одно из прозвище богини Афродиты;

Радослава - имя со значением "радующаяся славе";

Роксана - имя означающее "сияющая";

Соломия - обозначает "мир";

София - означает "мудрость";

Стефания - означает "венок";

Тереса - точное значение этого имени неизвестно, но предполагается что это "собирать урожай" или "лето";

Харитина - значит "милость" и "доброта";

Юлиана - имя с древней историей "из рода Юлиев";

Юстина - имя со значением "справедливая";

Ярослава - значит "яркая слава".

Эти старые украинские имена женщин позволят вам подчеркнуть принадлежность к нашему народу и его богатой культуре. Украинские имена для мальчиков 2023 года также показываются тенденцию в пользу старых и давно забытых.

Украинские мужские имена - список вариантов

Мужские украинские имена наполнены силой предков и воинов, которые когда-то жили на нашей земле. Украинские мужские имена красивые и необычные, которые в свое время носили правители и князья.

Украинские мужские имена, популярные в наши дни:

Аскольд - идеальное имя для воинствующего мужчины, ведь означает "владеющий копьем";

Всеволод - властное имя, "владеющий всем";

Демьян - посвященный Дамии, богини плодородия;

Даниил - имя с религиозным подтекстом "Бог мне судья";

Евстахий - сильное имя означающее "спокойный, крепкий здоровый";

Иеремия - "вознесенный (Богом) Яхве";

Любомир - означает "любый миру";

Маркиан - "сын Марка";

Мирослав - имя происходит сразу от двух слов "мир" и "слава";

Александр - мощное имя со значением "защитник";

Олесь - полностью славянское имя "рядом с лесом";

Орест - означает "тот, кто стоит на горе";

Радослав - славянское имя "заботящийся о славе";

Ростислав - также славянское имя, означающее"возрастающая слава";

Святослав - героическое имя "священная слава";

Тарас - имя, означающее "бунтарь".

Исконно украинские имена станут источником силы, а также помогут восстановить культурный код, который так старательно уничтожался во времена СССР, в том числе популяризацией других имен.

Ранее мы рассказывали про украинские фамилии, которые происходят от дворян и военных.

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