В последнее время модно давать детям старые украинские имена / ​​​​​​фото ua.depositphotos.com

Выбор имени ребенка - это очень важный и ответственный момент в жизни каждого родителя. На фоне полномасштабной войны как никогда стали актуальны не иностранные, а именно красивые украинские имена.

Рассказываем, какие украинские имена для девочек и украинские имена для мальчиков будут актуальны в ближайшие годы.

Украинские женские имена - список идей

Украинские женские имена 2023 года отличаются своими глубокими культурными и историческими корнями. Многие популярные украинские имена встречались вам в литературе и исторических книгах. Древние украинские имена женщин:

Видео дня
  • Акилина - имя означающее "как орлица"; 

  • Анисия - имя означающее "благотворная";

  • Богдана - прекрасное имя для долгожданного ребенка со значением "богом данная";
  • Евдокия - означает "любовь, благоволение";
  • Зореслава - поэтичное имя со значением "славящая зарю";
  • Мелания - милозвучное имя с таинственным значением "темная/черная";
  • Мирослава - так же как и Зореслава, но "прославляющая мир";
  • Ольга - имя означает "священная";
  • Параскевия - обозначает "канун праздника";
  • Пелагия - морская, одно из прозвище богини Афродиты;
  • Радослава - имя со значением "радующаяся славе";
  • Роксана - имя означающее "сияющая";
  • Соломия - обозначает "мир";
  • София - означает "мудрость";
  • Стефания - означает "венок";
  • Тереса - точное значение этого имени неизвестно, но предполагается что это "собирать урожай" или "лето";
  • Харитина - значит "милость" и "доброта";
  • Юлиана - имя с древней историей "из рода Юлиев";
  • Юстина - имя со значением "справедливая";
  • Ярослава - значит "яркая слава".

Эти старые украинские имена женщин позволят вам подчеркнуть принадлежность к нашему народу и его богатой культуре. Украинские имена для мальчиков 2023 года также показываются тенденцию в пользу старых и давно забытых.

Украинские мужские имена - список вариантов

Мужские украинские имена наполнены силой предков и воинов, которые когда-то жили на нашей земле. Украинские мужские имена красивые и необычные, которые в свое время носили правители и князья. 

Украинские мужские имена, популярные в наши дни:

  • Аскольд - идеальное имя для воинствующего мужчины, ведь означает "владеющий копьем";
  • Всеволод - властное имя, "владеющий всем";
  • Демьян - посвященный Дамии, богини плодородия;
  • Даниил - имя с религиозным подтекстом "Бог мне судья";
  • Евстахий - сильное имя означающее "спокойный, крепкий здоровый";
  • Иеремия - "вознесенный (Богом) Яхве";
  • Любомир - означает "любый миру";
  • Маркиан - "сын Марка";
  • Мирослав - имя происходит сразу от двух слов "мир" и "слава";
  • Александр - мощное имя со значением "защитник";
  • Олесь - полностью славянское имя "рядом с лесом";
  • Орест - означает "тот, кто стоит на горе";
  • Радослав - славянское имя "заботящийся о славе";
  • Ростислав - также славянское имя, означающее"возрастающая слава";
  • Святослав - героическое имя "священная слава";
  • Тарас - имя, означающее "бунтарь".

Исконно украинские имена станут источником силы, а также помогут восстановить культурный код, который так старательно уничтожался во времена СССР, в том числе популяризацией других имен.

Ранее мы рассказывали про украинские фамилии, которые происходят от дворян и военных.

Вас также могут заинтересовать новости: