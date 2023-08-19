Выбор имени ребенка - это очень важный и ответственный момент в жизни каждого родителя. На фоне полномасштабной войны как никогда стали актуальны не иностранные, а именно красивые украинские имена.
Рассказываем, какие украинские имена для девочек и украинские имена для мальчиков будут актуальны в ближайшие годы.
Украинские женские имена - список идей
Украинские женские имена 2023 года отличаются своими глубокими культурными и историческими корнями. Многие популярные украинские имена встречались вам в литературе и исторических книгах. Древние украинские имена женщин:
- Акилина - имя означающее "как орлица";
Анисия - имя означающее "благотворная";
- Богдана - прекрасное имя для долгожданного ребенка со значением "богом данная";
- Евдокия - означает "любовь, благоволение";
- Зореслава - поэтичное имя со значением "славящая зарю";
- Мелания - милозвучное имя с таинственным значением "темная/черная";
- Мирослава - так же как и Зореслава, но "прославляющая мир";
- Ольга - имя означает "священная";
- Параскевия - обозначает "канун праздника";
- Пелагия - морская, одно из прозвище богини Афродиты;
- Радослава - имя со значением "радующаяся славе";
- Роксана - имя означающее "сияющая";
- Соломия - обозначает "мир";
- София - означает "мудрость";
- Стефания - означает "венок";
- Тереса - точное значение этого имени неизвестно, но предполагается что это "собирать урожай" или "лето";
- Харитина - значит "милость" и "доброта";
- Юлиана - имя с древней историей "из рода Юлиев";
- Юстина - имя со значением "справедливая";
- Ярослава - значит "яркая слава".
Эти старые украинские имена женщин позволят вам подчеркнуть принадлежность к нашему народу и его богатой культуре. Украинские имена для мальчиков 2023 года также показываются тенденцию в пользу старых и давно забытых.
Украинские мужские имена - список вариантов
Мужские украинские имена наполнены силой предков и воинов, которые когда-то жили на нашей земле. Украинские мужские имена красивые и необычные, которые в свое время носили правители и князья.
Украинские мужские имена, популярные в наши дни:
- Аскольд - идеальное имя для воинствующего мужчины, ведь означает "владеющий копьем";
- Всеволод - властное имя, "владеющий всем";
- Демьян - посвященный Дамии, богини плодородия;
- Даниил - имя с религиозным подтекстом "Бог мне судья";
- Евстахий - сильное имя означающее "спокойный, крепкий здоровый";
- Иеремия - "вознесенный (Богом) Яхве";
- Любомир - означает "любый миру";
- Маркиан - "сын Марка";
- Мирослав - имя происходит сразу от двух слов "мир" и "слава";
- Александр - мощное имя со значением "защитник";
- Олесь - полностью славянское имя "рядом с лесом";
- Орест - означает "тот, кто стоит на горе";
- Радослав - славянское имя "заботящийся о славе";
- Ростислав - также славянское имя, означающее"возрастающая слава";
- Святослав - героическое имя "священная слава";
- Тарас - имя, означающее "бунтарь".
Исконно украинские имена станут источником силы, а также помогут восстановить культурный код, который так старательно уничтожался во времена СССР, в том числе популяризацией других имен.
Ранее мы рассказывали про украинские фамилии, которые происходят от дворян и военных.