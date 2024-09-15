Использовать отбеливатель, пищевую соду или уксус не придется.

Эксперт по стирке из Time 4 Sleep Джонатан Уоррен считает, что лучший способ постирать белое постельное белье - это использовать не отбеливатель, а лимонный сок, пишет express.co.uk.

"Фантастическое натуральное моющее средство. Лимонный сок не только придает простыням восхитительный цитрусовый запах, но также содержит лимонную кислоту, которая убивает бактерии и хорошо известна своими отбеливающими свойствами", - отметил эксперт.

Указывается, что отбеливатель может быть невероятно агрессивным по отношению к ткани и таким образом быстрее ее изнашивать. А лимонный сок - натуральное отбеливающее средство, которое способно восстановить постельное белье в кратчайшие сроки без повреждений.

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Как отбелить постельное белье с помощью лимонного сока

Джонатан Уоррен советует перед тем, как стирать постельное белье, стоит сначала поместить его в холодную воду.

"Это потому, что теплая вода может еще больше распространить пятна, в то время как холодная вода помогает остановить их на своем пути и дает вашему постельному белью наилучшие шансы на восстановление", - объяснил он.

Затем все, что вам нужно сделать, это добавить лимонный сок стиральную машину вместе с порошком или гелем для стирки.

После того, как простыни будут выстираны, по возможности развесьте их сушиться на улице, так как солнечный свет также обладает естественными отбеливающими свойствами.

"Хотя это не всегда возможно, сушка простыней на воздухе является наиболее рекомендуемым вариантом для сохранения их свежести и чистоты. Также она предотвращает выцветание или потускнение белья", - добавил эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал, на каком режиме стирать постельное белье.

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