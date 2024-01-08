Яйца являются источником витаминов А и D, железа, холина и других питательных веществ.

То, что яйца полезны, уже доказано многими исследованиями. Но как лучше всего их приготовить, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, похудеть или набрать мышечную массу? Об этом рассказала дипломированный диетолог Эбби Шарп, пишет USA Today.

Яйца - польза

Специалист рассказала, что яйца - это самый простой и недорогой белок, на который можно положиться в трудные для экономики времена. В одном яйце содержится около 6 граммов белка.

Также яйца содержат все девять незаменимых аминокислот, которые наш организм не может производить самостоятельно. Кроме того, они являются полезным источником витаминов А и D, железа, холина и других питательных веществ.

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Как лучше всего приготовить яйца - советы

По словам Шарп, все зависит от индивидуальных целей и предпочтений. Если у вас нет потери веса и других проблем со здоровьем, самый лучший способ приготовить яйца - как вам нравится.

Если же вы хотите максимально здоровый завтрак и не против потратить несколько дополнительных гривень, диетолог рекомендует яйца, обогащенные омега-3. Эти яйца откладывают куры, в корм которых добавляют такие источники жира, как льняное семя.

Чтобы похудеть, лучше всего варить или запекать яйца, добавила Шарп. А для тех, кто пытается нарастить мышечную массу, самый здоровый способ есть яйца - это делать акцент на белках, а не на желтках.

Напомним, ранее эксперты составили топ-3 лучших диет для здоровья человека.

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