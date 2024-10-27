Эти черты подчеркивают определенные барьеры, которые могут стоять на их пути к гармоничным отношениям.

На протяжении многих лет психологи выделили несколько распространенных черт и поведенческих особенностей, которые мешают некоторым людям найти долговременную любовь. Эти черты не делают людей плохими, а лишь подчеркивают определенные барьеры, которые могут стоять на их пути к гармоничным отношениям, пишет в материале для Your Tango Мелани Гьоглинд - независимый писатель, автор и соавтор Huffington Post, BlogHer и др.

Вот 7 ключевых черт, которые часто мешают найти партнера.

1. Отсутствие увлечений и интересов

Видео дня

Часто люди сближаются через общие хобби и интересы: спорт, путешествия, искусство и тому подобное. Даже если интересы не совпадают, увлеченность человека всегда привлекает. Отсутствие каких-либо увлечений делает человека менее интересным для других, и, как показывает исследование The Psychology of Well-Being, такие люди обычно менее счастливы.

2. Завышенные требования к партнеру

Некоторые люди имеют нереально высокие стандарты, ожидая, например, что партнер будет "высокой бразильской моделью со знанием пяти языков". Они объясняют своё одиночество "высокими стандартами", не замечая, что именно эта внутренняя установка блокирует возможность построения отношений. Как утверждает исследование 2017 года, важно иметь стандарты, но они должны быть реалистичными.

3. Чрезмерные усилия для получения любви

Люди, которые отдают все силы, чтобы "понравиться", обычно сталкиваются с неравноправными отношениями, где их усилия недооценивают. Они со временем начинают чувствовать обиду, и это часто приводит к разрыву. Исследование 2023 года подтверждает, что чувство благодарности в отношениях является важным, и без него они могут не выдержать проверки временем.

4. Склонность меняться для партнера

Это те, кто становится "хамелеоном" в отношениях: например, меняют свои привычки или интересы, чтобы угодить новому партнёру. Хотя такое поведение может показаться привычным, исследование 2019 года свидетельствует, что аутентичность, то есть сохранение собственной личности, является ключевым для построения крепких отношений.

5. Зависимость от мнения окружающих

Эти люди постоянно задумываются, что подумают другие об их партнере. Они настолько поглощаются мыслями о том, что скажут родители, друзья или даже домашние животные, что не способны определиться со своими настоящими чувствами. К сожалению, сложно найти партнера, который бы удовлетворил требования сразу нескольких людей.

6. Нежелание смотреть в глаза реальности

Некоторые люди закрывают глаза на проблемы, даже если все вокруг видят, что их партнер токсичен. Например, они оправдывают контроль или унизительное отношение. Такие отношения часто приводят к серьезным эмоциональным проблемам.

7. Недооценка собственного достоинства

Если человек не считает себя достойным любви, ему будет трудно найти партнера, который будет его ценить. Психологические тесты на самооценку PsychTest свидетельствуют, что уверенность в собственном достоинстве является важной составляющей для построения счастливых отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: