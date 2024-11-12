По словам шеф-повара, в таком случае нужно использовать один популярный овощ.

Даже самые опытные повара могут случайно добавить слишком много соли во время приготовления того или иного блюда. Однако известный шеф-повар Вольфганг Пак рассказал, как спасти слишком соленый суп и сделать его таким, как он должен быть, передает Parade.

По его словам, для этого вам понадобится картофель. Все, что вам нужно, это почистить картофель и бросить его в кастрюлю. Оставьте овощ вариться в супе примерно на 15-20 минут. Во время приготовления картофель должен поглотить часть избытка соли из супа.

Почему картофель может исправить пересоленный суп?

В Parade отметили, что такое действие картофеля на соль заключается в крахмале. Когда этот овощ варится в жидкости, то он действует как губка, впитывая часть соли.

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"Этот процесс может помочь сбалансировать вкусы, делая суп более похожим на вкус, как и было задумано, а не на вкус океанической воды. Хотя картофель не поглотит всю избыточную соль, он может помочь уменьшить соленость до более приемлемого уровня", - пояснили в издании.

Как еще можно исправить пересоленный суп?

Если картофель не поможет, то можно добавить больше бульона с низким содержанием натрия, воды или сливок, которые могут помочь перекрыть соленый вкус. Кислота, к примеру, уксус, лимонный или лаймовый сок, также могут помочь убрать лишнюю соль из супа.

Другие советы по приготовлению блюд

Ранее британская телеведущая и шеф-повар Сильвана Франко рассказала, как приготовить идеальный картофель в мундире. Она отметила, что есть всего три шага, которые помогут вам сделать это блюдо идеальным.

Также стало известно, как приготовить кремовый омлет всего за 10 минут. В частности повар советует добавить всего один простой ингредиент, который точно есть в вашем холодильнике.

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