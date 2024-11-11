Для этого рецепта вам не понадобится молоко или масло.

Для завтрака нет ничего лучше, чем тарелка пышной яичницы-болтуньи. И, как пишет Express, этот простой 10-минутный рецепт позволит вам приготовить кремовое и богатое на вкус блюдо без добавления молока и масла.

Как рассказывает автор рецепта Хизер, повар и основатель The Fed Up Foodie, секрет заключается в добавлении одного простого ингредиента, который точно есть у вас в холодильнике.

По ее словам, ключ к приготовлению более пышного омлета - майонез, поскольку масла в нем взаимодействуют с яичными белками, создавая барьер, который не дает им стать резиновыми.

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Добавление майонеза в омлет также может сделать ее более кремовой из-за жира и влаги, что также предотвращает высыхание блюда, если его пережарить.

Как приготовить омлет

Разбейте 4 больших яйца, добавьте в яичную смесь немного соли и одну или две столовые ложки майонеза.

Вилкой или венчиком взбейте яйца в течение двух минут, пока не получите пенистую и воздушную смесь.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом, вылейте яичную смесь и жарьте на слабом или среднем огне, перемешивая.

Если вы хотите более кремовый омлет, то снимите сковороду с плиты, как только яичная смесь станет блестящей, так как это поможет ей удерживать больше влаги и не пережариться. Для этой констистенции у вас уйдет около 10 минут.

Можете также попробовать приготовить яичницу по другим нашим рецептам. Например, вот 45-секундный рецепт омлета из трех ингредиентов от Джеймии Оливера. Или вкусный и сытный омлет с соусом от судьи Masterchef

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