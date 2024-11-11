Для завтрака нет ничего лучше, чем тарелка пышной яичницы-болтуньи. И, как пишет Express, этот простой 10-минутный рецепт позволит вам приготовить кремовое и богатое на вкус блюдо без добавления молока и масла.
Как рассказывает автор рецепта Хизер, повар и основатель The Fed Up Foodie, секрет заключается в добавлении одного простого ингредиента, который точно есть у вас в холодильнике.
По ее словам, ключ к приготовлению более пышного омлета - майонез, поскольку масла в нем взаимодействуют с яичными белками, создавая барьер, который не дает им стать резиновыми.
Добавление майонеза в омлет также может сделать ее более кремовой из-за жира и влаги, что также предотвращает высыхание блюда, если его пережарить.
Как приготовить омлет
- Разбейте 4 больших яйца, добавьте в яичную смесь немного соли и одну или две столовые ложки майонеза.
- Вилкой или венчиком взбейте яйца в течение двух минут, пока не получите пенистую и воздушную смесь.
- Разогрейте сковороду, смажьте маслом, вылейте яичную смесь и жарьте на слабом или среднем огне, перемешивая.
- Если вы хотите более кремовый омлет, то снимите сковороду с плиты, как только яичная смесь станет блестящей, так как это поможет ей удерживать больше влаги и не пережариться. Для этой констистенции у вас уйдет около 10 минут.
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