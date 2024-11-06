Запекание дикого лосося в духовке - проверенный и надежный способ приготовления вкусной еды.

Существует множество способов приготовления лосося, но самый лучший способ - это чугунная сковорода, или духовка. Все зависит от эксперта. Об этом пишет Simply Recipes.

Так, по словам рыбака Кинси Браун, которая вместе со своей семьей занимается промышленным выловом дикого лосося в Кордове, штат Аляска, его любимый способ приготовить лосося - это обжарить его в чугуне на плите.

"Для этого метода я соскабливаю всю чешую и высушиваю филе, чтобы шкурка стала чрезвычайно хрустящей. Я люблю есть кожуру вместе с рыбой, поскольку она насыщена вкусом и витаминами", - говорит гурманка.

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Хотя это её любимый способ приготовления лосося, Браун говорит, что многие другие методы также дают вкусные результаты:

"Запекание дикого лосося в духовке - проверенный и надежный способ приготовления вкусной рыбы. Также я часто готовлю блюдо на сковороде из филе нерки, фаршированного спаржей. Я смазываю маслом сковороду, затем поливаю блюдо лимонным соком и запекаю при 380°F (примерно 193°С - УНИАН) в течение 30 минут".

Используйте духовку

Коммерческая рыбалка в третьем поколении Ханна Хеймбух, которая вылавливает дикого лосося Аляски в северной части Тихого океана, подтверждает, что есть много способов приготовления лосося, но один из ее любимых - это засахаренный копченый лосось.

"Несколько раз в год мы размораживаем филе, нарезаем его и маринуем в сахаре и соли для приготовления в коптильне - это простой процесс, но результаты невероятные. Этот дымный вкус дополняет природное богатство дикого лосося Аляски. Такую замечательную сладко-соленую протеиновую закуску можно употреблять сразу или положить в морозилку и доставать оттуда в течение года", - говорит эксперт.

Она добавляет, что нет плохого способа приготовления лосося. Она любит жарить котлеты из этой рыбы, например, из обрезков лосося:

"Филе лосося, приготовленное на сковороде или запеченное в духовке, является прекрасным источником белка".

Как приготовить замороженный лосось

Вы можете приготовить вкусный лосось, даже если он заморожен, хотя Браун советует его сначала разморозить:

"Замороженное филе иногда может быть даже лучшего качества, чем свежее, поскольку его не так часто обрабатывали".

Чтобы разморозить рыбу Браун советует вынуть ее из морозилки и поставить ее на ночь прото в холодильник, или днем положить рыбу в миску с прохладной водой. Эксперт рекомендует также смазать замороженную рыбу оливковым маслом.

В свою очередь Хеймбух говорит, что замороженного лосося даже легче готовить.

"Приготовить замороженный аляскинский лосось очень удобно и намного проще, чем вы думаете, потому что вам даже не нужно его размораживать. И качество рыбы не пострадает, сохранится та же нежная, хлопьевидная текстура и насыщенный вкус. Если готовите непосредственно из замороженного, добавьте несколько минут ко времени приготовления и поэкспериментируйте с меньшим огнем, чтобы обеспечить равномерное приготовление", - советует специалист.

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