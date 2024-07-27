Личности, у которых низкий уровень социального интеллекта, могут не понимать, что у людей "написано" на лицах.

Существуют признаки неуверенности в себе, а есть и маркеры того, что у человека низкий социальный интеллект, - их 8.

Социальный интеллект - это набор навыков, понимание сложных отношений между людьми и управление ими, пишет HackSpirit. Издание отметило, что из-за низкого социального интеллекта у человека может возникать недопонимание с теми, кто его окружает.

Признаки того, что у человека социальный интеллект низкий:

у человека есть проблема с тем, чтобы понимать и разделять чувства того, кто рядом, то есть проявляются затруднения с эмпатией;

академический интеллект на высоком уровне - такие люди обычно преуспевают в сферах, где нужно думать логически и анализировать материал;

универсальный способ передачи эмоций - выражение лица. Люди, которые наделены низким уровнем социального интеллекта, могут иметь трудности с распознаванием того, что у окружающих "написано" на лицах;

такие личности могут чувствовать себя подавленными или обеспокоенными, попадая в сложные социальные ситуации, например, на различные мероприятия, в том числе на вечеринки;

проблемы с тем, чтобы поддерживать светскую беседу;

ответы могут быть неадекватными;

человек может нарушать личное пространство собеседник - стоять слишком близко во время разговора.

Кроме того, признаком низкого социального интеллекта может стать возникновение трудностей во время поддержание отношений - могут быть неадекватные сигналы, человек способен пропустить какие-то сигналы, возможно зарождение непонимания.

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