Для того, чтобы поддерживать чистоту в доме, стоит не забывать пылесосить.

Во время уборки люди часто используют пылесос, однако для некоторых такая задача оказывается сложной, ведь это требует физической силы. Издание Mirror рассказало, можно ли отказаться от этой рутинной работы дольше, чем на неделю.

Конечно, уборка пылесосом является необходимой работой, особенно для тех, кто страдает от аллергии. Благодаря ему отмершие клетки кожи, бактерии, споры плесени и пылевые клещи поднимаются с пола и не вдыхаются, что может вызвать неприятные симптомы, среди которых раздражение горла, носа, глаз и респираторные проблемы.

Поэтому старший научный сотрудник компании Dyson Мэтью Ли советует пылесосить по крайней мере раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи, если у вас деревянный или твердый пол.

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"Я стараюсь уделять немного больше внимания зонам с высокой проходимостью, таким как кухня и спальня, поскольку на полу может быстро накапливаться много грязи, мусора и волосков", - отметил он в интервью изданию "Woman and Home".

Для того, чтобы облегчить себе выполнение этой работы, эксперт рекомендует разделить свой дом на 10 зон - стены, матрасы, плинтусы, корзины для домашних животных, лампы и абажуры, шторы или жалюзи, лестницы, потолки и диваны, и выбрать две из них для уборки пылесосом каждую неделю.

"Это настоятельно рекомендуемая частота, чтобы поддерживать чистоту в доме, не перегружая себя сложной задачей, пытаясь сделать глубокую уборку всего дома за один раз", - объяснил он.

Что касается ковров, то Мэтью призвал пылесосить до того, как пол начнет иметь грязный вид. По его словам, делать это дважды в неделю является подходящей частотой в местах, где люди находятся больше всего. В то же время для тех зон, где не так часто находятся люди, одного раза в неделю будет достаточно.

Другие советы по уборке

Ранее эксперт рассказала, как вывести пятна с подушек в домашних условиях. По ее словам, для этого вам понадобится 60 мл средства для мытья посуды и 240 г пищевой соды.

В свою очередь другой эксперт по уборке рассказала, как помыть окна без разводов всего за 15 секунд. По ее словам, для получения "блестящих" и "без разводов" окон вам нужно использовать только одно средство - жидкость для мытья посуды.

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