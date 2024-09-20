Подушки будут чистыми и свежими.

Эксперт по уборке и основательница Housewife How Tos Кэти Берри описала простой способ удалить пятна с подушек, используя не отбеливатель, а домашние средства, пишет express.co.uk.

"Отбеливатель не удаляет жир. На самом деле, он может сделать пятно еще более стойким, даже постоянным", - предупредила она.

Как почистить подушку в домашних условиях - средство

Для чистки подушки дома по совету эксперта вам понадобится: 60 мл средства для мытья посуды и 240 г пищевой соды.

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"Это может показаться странным, но средство для мытья посуды и пищевая сода являются одними из самых эффективных решений для чистки подушек. Средство для мытья посуды разработано для расщепления жира, что делает его идеальным для удаления пятен пота и телесного масла, которые являются наиболее распространенной причиной загрязнения подушек. Пищевая сода обладает мягкими отбеливающими свойствами, которые удаляют желтые пятна и возвращают подушке ее первоначальный цвет", - говорится в публикации.

Также отмечается, что пищевая сода является натуральным дезодорантом, то есть она расщепляет любые кислотные вещества, вызывающие неприятные запахи, и подушка снова пахнет свежестью.

Как избавиться от желтых пятен на подушке - метод

Чтобы почистить подушку в домашних условиях, нужно:

наполнить раковину или ванну очень горячей водой, затем добавить пищевую соду и средство для мытья посуды;

как только сода полностью растворится, погрузить подушку в воду и потереть, пока она не станет как следует чистой;

заменить воду, добавив в нее несколько капель моющего средства;

оставить подушку замачиваться в растворе как минимум на час, но лучше на ночь;

по истечении времени тщательно прополоскать подушку горячей водой, пока не останется мыльного остатка и вода не станет чистой;

поместить подушки на цикл горячей стирки и полоскания с обычным стиральным порошком, но используя не кондиционер для белья, а белый уксус.

"Уксус на последнем этапе удаляет любые жирные остатки и убивает запахи, поэтому не пропускайте этот этап", - отметила эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно постирать большое одеяло.

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