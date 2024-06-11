У слабой тяги пылесоса может быть несколько причин, но не все они очевидны.

Рано или поздно любой пылесос плохо всасывает мусор, если не ухаживать за ним должным образом. Обычно в такой ситуации чистят мешок с мусором. Но это не всегда решает проблему. Мы назовем другие причины, почему пылесос плохо тянет воздух, и какие детали также стоит проверить.

Пылесос плохо тянет - самые частые причины

Причины, почему пылесос плохо всасывает мусор, кроются внутри устройства. В такой ситуации рекомендуется поочередно проверить внутренние детали.

Мешок для мусора

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Это самая первая часть, которую обычно проверяют при проблемах с пылесосом. Если пылесборник наполнен на 80% и более, то воздух хуже через него проходит. Мешок для мусора нужно не только вытряхивать, но раз в пару лет полностью менять.

Шланг и трубка

Если шланг или трубка в пылесосе забиваются, то их стоит почистить длинной проволокой. Обнаружить засор можно, если посмотреть на источник света через деталь.

Ещё одна причина, почему плохо тянет пылесос, это наличие трещины в шланге, из-за которой часть воздуха выходит наружу. В таком случае деталь стоит заменить.

Фильтр

Владельцы пылесосов часто забывают об этой запчасти, и зря. Забитый фильтр сильно мешает прохождению воздуха. Эту деталь очень важно регулярно чистить и вовремя заменять. В зависимости от модели фильтр просто вытряхивают или промывают под водой.

Щетка

Забитая волосами, нитками и другим мусором щетка гораздо хуже всасывает воздух. Поэтому не забывайте вовремя чистить эту деталь. В некоторых пылесосах щетки можно разобрать для удобной очистки.

Двигатель

Если другие причины слабой тяги проверены и проблема остается, то "болезнь", вероятно, кроется в двигателе. Если вы не очень разбираетесь в технике, то самостоятельно найти и устранить поломку вряд ли получится. Лучше пригласить домой ремонтника или самостоятельно отнести пылесос в сервисный центр. В некоторых случаях неисправность можно легко исправить, но иногда покупка новой техники будет выгоднее ремонта двигателя.

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