Девушка показала, как быстро отмыть окна с помощью средства, которое есть в каждом доме.

С наступлением холодов окна сильнее подвержены образованию конденсата и могут стать грязнее из-за осадков и пыли. Эксперт по уборке поделилась "абсолютно невероятным" лайфхаком. Девушка на видео заявила, что она "никогда больше не будет пользоваться обычным средством для мытья окон", и вы тоже можете.

На своем аакаунте в TikTok, она рассказала, что для получения "блестящих" и "без разводов" окон вам нужно использовать только одно средство - жидкость для мытья посуды.

Видео начинается словами: "О, боже, это лучший лайфхак по уборке. Для мытья окон вам не нужен очиститель для окон. Все, что вам нужно, это (жидкость для мытья посуды — это буквально невероятно".

Показав окна с "парой следов", уборщица нанесла средство для мытья посуды на влажную салфетку из микрофибры и протерла ею все окно.

Затем она удалила моющее средство сухой салфеткой из микрофибры и получила блестящий результат.

В комментариях люди поддержали этот лайхак: "Я делаю так уже 40 лет", "То же самое, всегда мыл окна таким образом", "Это работает как по волшебству, и мне нужно меньше 15 секунд, чтобы помыть окна в спальне", - рассказали комментаторы.

В конце видео девушка отметила, что этот лайфхак также можно использовать для душевых экранов, зеркал и блестящей глянцевой плитки.

Ранее УНИАН рассказывал еще об одном средстве для мыться окон, которое можно приготовить дома. Ингрединты для него есть в каждом доме, а стоить оно будет копейки.

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