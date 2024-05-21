Многим водителям нравится занижать подвеску своего автомобиля, чтобы придать ему более гладкий внешний вид, немного повысить производительность и снизить расход топлива.

Один из самых популярных автолюбителей на YouTube предупредил водителей, что модификация может повредить их машину и подвергнуть их более высокому риску несчастных случаев.

Скотти Килмер работает механиком более 55 лет и регулярно публикует на своем канале YouTube видеоролики, в которых дает советы водителям, как сэкономить деньги и избежать дорогостоящих повреждений, пишет Daily Express.

В недавнем видео Скотти предлагает автомобилистам дважды подумать, прежде чем занижать подвеску своего автомобиля.

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"Сегодня я собираюсь рассказать вам, почему вы не хотите использовать дешевые детали подвески на своей машине или делать дурацкие модификации подвески, которые делают вашу машину слишком низкой. Вы можете видеть, что она [шина] трётся о крыло [бампер] здесь. Когда вы находитесь слишком низко и натыкаетесь на лежачих полицейских или препятствия, вещи начинают падать с вашей машины, когда вы на них наезжаете", - посоветовал он.

Многим водителям нравится занижать подвеску своего автомобиля, чтобы придать ему более гладкий внешний вид, немного повысить производительность и снизить расход топлива.

Однако Скотти предупредил, что установка на автомобиль заниженной подвески увеличивает вероятность повреждений из-за выбоин и "лежачих полицейских", которые могут поцарапать нижнюю часть автомобиля.

Позже в видеоролике Скотти предположил, что автомобилисты также могут повлиять на качество вождения автомобиля, подвергая себя и других участников дорожного движения риску попасть в аварию.

"Поймите, что ваш автомобиль был спроектирован инженером для правильной езды. [Если] вы измените жесткость пружин, поставите другой тип втулки, вы отрицательно повлияете на управляемость и особенно на то, как машина едет. Но если вы настаиваете на сумасшедших модификациях, по крайней мере, отнесите его в хорошую мастерскую по передней части и выравниванию и выровняйте его правильно, чтобы он двигался по дороге прямо, и это было безопаснее, чем просто прикрутить все и ездить!", - продолжил он.

Советы Скотти Килмера - детали

В недавнем видео Скотти заявил, что автомобилистам не следует использовать бензин или дизельное топливо, срок эксплуатации которых превышает несколько месяцев.

"Сегодня я расскажу вам, почему бы не заливать в машину старый бензин. Современный бензин представляет собой смесь всевозможных присадок и обычно содержит 10 процентов этанола. Если у вас есть бензин, который простоял два-три месяца, не стоит его использовать, потому что он может засорить топливный насос, топливный фильтр и топливные форсунки. Оно того не стоит!", - посоветовал он.

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