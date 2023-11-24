Одно сваренное вкрутую яйцо весом 50 граммов содержит около 78 калорий, 6,3 грамма белка, 0,6 грамма углеводов и 5,3 грамма жира.

Всем известно, что яйца является источником питательных веществ. Чаще всего при их приготовлении человек оказывается между простотой вареного продукта и пикантностью и насыщенностью вкуса омлета.

Как пишет onmanorama, хотя кажется, что между этими двумя вариантами нет разницы, содержание жиров, калорий и других питательных веществ будет меняться по мере изменения стиля и способа приготовления.

Если вы хотите сбросить лишние килограммы, то лучше всего вареные яйца. В этом случае не нужно беспокоиться за дополнительную жирность или калории, поскольку в блюде не будет лишних ингредиентов.

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Однако, если у вас нет такой цели, то лучше выбрать омлет. Многообразие начинок позволит в полной мере насладиться яйцами. Более того, если вы добавите больше овощей, то это увеличит потребление питательных веществ и будет намного полезнее, чем простые вареные яйца.

Стоит учитывать, что одно сваренное вкрутую яйцо весом 50 граммов содержит около 78 калорий, 6,3 грамма белка, 0,6 грамма углеводов и 5,3 грамма жира. Если приготовить омлет, то масло увеличит количество жиров.

При этом яйцо - это хороший источник таких витаминов, как рибофлавин и витамин B12. они также содержат фосфор, который является ключевым компонентом костей, зубов и клеточных мембран, а также помогает в производстве генетических строительных блоков, ДНК и РНК.

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