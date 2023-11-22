Он рекомендует есть некрахмалистые овощи, кусочек сыра, ягоды или орехи.

Доктор Майкл Мосли, который является экспертом по похудению, поделился четырьмя перекусами, которые утолят голод, но не повлияют на вес.

В статье для Express Мосли предлагает "средиземноморскую диету с умеренно низким содержанием углеводов" для похудения с упором на яйца, обезжиренный йогурт, цветные овощи, молочные продукты и орехи.

По его словам, люди, сидящие на диете, должны питаться полноценно, а не перекусывать в течение дня.

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"Перекусы повышают уровень инсулина между приемами пищи и усиливают чувство голода. Старайтесь избегать перекусов, особенно в дни голодания", пояснил он.

Однако, если вы очень проголодались в течение дня и не можете без перекуса, диетолог рекомендует съесть некрахмалистые овощи, кусочек сыра, немного ягод или орехи.

Гуру похудения объяснил, что орехи являются хорошим источником белка, минералов и витаминов, а также полезных жиров и высокого содержания клетчатки. В то же время следует избегать в качестве перекуса соленых или подслащенных орехов, которые могут быть более калорийными и их легко переесть.

Другой идеей легкого перекуса может быть простой греческий обезжиренный йогурт с полезными ягодами.

Кроме того, вы можете нарезать авокадо на тосты или крекеры из грубого помола.

Ранее диетолог назвала четыре главные причины набора веса на выходных. Это, в частности, чрезмерное употребление углеводов и алкоголя.

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