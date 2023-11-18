Пользователи восхитились таким необычным методом.

Яйца можно приготовить разными способами, многие из которых быстрые и простые. И когда дело доходит до их жарки, возникает соблазн использовать немного масла, чтобы они не прилипали к сковороде.

Но популярная в TikTok повар Роуз Райсман (@rosereisman) раскрывает уникальный способ, как пожарить яйца без масла и даже без сквороды.

Повар посоветовала заменить сковороду двумя бумажными тарелками и микроволновой печью.

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Так, чтобы приготовить идеальную яичницу за считанные секунды, Роуз начала с того, что разбила два яйца прямо на одну из тарелок, второй их прикрыла и отправила в микроволновку. Время приготовления - 1,5 минуты на полной мощности.

Повар предупредила, что для приготовления большего количества яиц время следует увеличить примерно на 30 секунд.

В комментариях пользователи восхитились таким необычным методом. И те, кто попробовали его, писали, что он "классный".

Идеальная яичница Гордона Рамзи - секрет

Напомним, знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления идеальной яичницы. Кулинар утверждает, что, следуя его советам, вы сможете приготовить яичницу-болтунью быстро и легко.

По его словам, чтобы яичница не получилась "резиновой", важно начинать с холодной сковороды, то есть сначала "отправить" яйца на сковороду и только потом ставить ее на огонь.

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