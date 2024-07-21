Хранение этих вещей может быть опасным для вашего здоровья и в частности автомобиля.

Во время аномальной жары водителей призывают убрать из своих автомобилей три предмета, ведь их хранение может быть опасным, пишет Express.

Во-первых, эксперты не советуют в машине хранить воду в бутылках, ведь с повышением температуры химические вещества пластика могут просачиваться в воду, делая ее опасной для потребления.

Кроме того, пластиковые бутылки могут действовать как стекло для солнечного света и потенциально вызвать пожар в автомобиле, поэтому самым безопасным вариантом будет просто вынуть бутылку из машины, чтобы обеспечить и безопасность авто, и свежесть воды.

Видео дня

Во-вторых, в жару в машине нельзя оставлять лекарства. Такие препараты, как парацетамол, кальпол, лекарства от кашля и другие обезболивающие имеют максимальную температуру, при которой они могут оставаться эффективными.

"Если оставить упаковку обезболивающих в горячем автомобиле, они могут стать менее эффективными или даже полностью бесполезными, или, что еще хуже, опасными. Большинство коммерческих обезболивающих и лекарств рассчитаны только на температуру до 25°C, а это значит, что вы можете нечаянно ухудшить свое состояние, приняв их, и не вылечить болезнь, от которой они вам действительно нужны", - советуют в материале.

И напоследок специалисты рекомендуют не хранить солнцезащитный крем, ведь он может испортиться внутри бутылочки и даже взорваться из-за давления в жару.

Что нужно держать в машине во время жары?

Водителям стоит убедиться, что у вас достаточно бензина или дизельного топлива, ведь в жару оно расходуется быстрее. Кроме того, нужно выяснить, достаточно ли в вашей машине воды и масла, которые имеют решающее значение в жаркие дни и что ваш кондиционер заправлен.

Также будьте осторожными и безопасно передвигайтесь на солнце, следите за температурным датчиком двигателя, чтобы предотвратить дорогие поломки на солнце.

Другие автомобильные советы экспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер назвал один надежный подержанный автомобиль. Он рассказал о Honda Jazz второго поколения, который является очень экономным в использовании.

Кроме того, опытный эксперт назвал один подержанный автомобиль, который лучше не покупать. Речь идет о Citroen DS 4, выпущенный между 2015 и 2019 годами.

Вас также могут заинтересовать новости: