Многие люди хотят пройти психологический тест на характер, чтобы узнать о себе больше.

Различные интересные тесты помогают лучше понять не только самого себя, но и окружающих людей. По тому, как человек сидит, что он ест или насколько длинная у него шея психологи делают интересные выводы. УНИАН предлагает вам пройти психологический тест на психику и лучше узнать себя.

Тест на психику по картинкам - обратите внимание на свою шею

Такой тест по картинкам на психику был разработан для того, чтобы диагностировать личность человека. Его авторы утверждают, что длина шеи - это не просто физиологическая особенность, а реальная возможность прочесть кого угодно, как открытую книгу.

Длинная шея

Люди, у которых эта часть тела объективно длинная и тонкая, как правило, независимы и уверены в себе. У них сильный характер и твердая воля, они привыкли все решать сами. Для них не существует непреодолимых задач - скорее, такие люди руководствуются принципом "я могу всё". Не умеют просить о помощи, почти никогда не обращаются за советом.

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Хорошо чувствуют себя в одиночестве, имеют мало друзей и не любят шумных компаний. В отношениях расставляют границы - им важно чувствовать себя свободными. Некоторым людям кажется, что обладатели длинной шеи замкнуты и грубы, но на самом деле это интровертность.

Средняя шея

Человек с шеей средней длины умеет держать баланс. Возможно, у него хорошие дипломатические способности - он, как посредник между двумя крайностями. Личность с такой шеей воздерживается от конфликтов, считая, что мир важнее правоты. Умеет обсуждать проблему и находить наиболее рациональное решение или идти на компромисс.

Однако, несмотря на такую лояльность, есть способность брать тайм-аут и отказывать в помощи, прямо озвучивая свою усталость. Хотя на самом деле, взваливать на себя решение проблем всех окружающих - норма для человека со средней шеей, при этом, о помощи просить он не привык.

Короткая шея

Объективно короткая шея указывает на человека заботливого, доброго и чуткого - он всегда готов помочь нуждающимся. Преданный и верный, он будет сохранять работоспособность в длительной перспективе, даже если видит, что все идет не по плану. Обладатель короткой шеи - именно тот, кто не бросит на полпути, останется рядом даже в самые темные времена.

Ему нелегко заводить друзей или отношения, но он выбирает сердцем, поэтому если обретает близкого человека, это навсегда. Часто такой человек ущемляет себя ради помощи другим, может участвовать в благотворительности. Ему следует научиться любить себя самого и чаще уделять время только себе.

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