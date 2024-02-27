Проверьте свою внимательность прямо сейчас.

Трудно найти человека, который бы остался равнодушным к известному мультфильму "Шрек" и его персонажам. Сегодня предлагаем вам сложную оптическую иллюзию с главным героем этой комедии.

На фото ниже вы можете увидеть фигуру великана в небольшом водоеме. Добрый огр отдыхает в парке, позади него - небольшая клумба с разноцветными цветами.

Если вы сможете всего за 7 секунд отыскать на этом снимке маленького утенка, который также наслаждается хорошим днем, то можете быть уверенными, что имеете очень острое зрение.

Видео дня

Даже если вам не удается найти птенца вовремя, улыбающийся герой мультфильма должен зарядить вас хорошим настроением на весь день.

Где же спрятался утенок?

Желтый птенец отдыхает на одной из клумб - просто на цветах желтого цвета. Окрас птички делает ее почти незаметной для человеческого глаза.

Другие оптические иллюзии сложного уровня:

Ранее мы публиковали головоломку на логику и внимательность - вам необходимо всего за 7 секунд отыскать "лишний" апельсин на картинке. Задача сложнее, чем вам может показаться.

Также предлагаем сложную иллюзию с числами и одной буквой, которую надо отыскать всего за 10 секунд.

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