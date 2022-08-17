Позднее бизнесмен признался, что это было шуткой.

Известный бизнесмен Илон Маск заявил, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Еще я покупаю "Манчестер Юнайтед", всегда пожалуйста", – написал Маск.

Сразу после этого бизнесмен сообщил, что поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину демократов.

Позднее Маск дописал, что никакой клуб он не покупает – "это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никакие спортивные команды".

Как известно, бизнесмен нередко использует Twitter, чтобы шутить и троллить СМИ.

Как ранее сообщал УНИАН, 18-летний сын Илона Маска Ксавье Александр решил сменить пол. Известно, что он уже подал соответствующие документы в суд. Такое решение он принял в апреле этого года.

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