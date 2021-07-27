Несмотря на риск поражения электрическим током, юные игроки сначала отказывались покидать интернет-кафе.

На Филиппинах дети после наводнения играли в компьютерном клубе по пояс в воде.

Об этом сообщает Metro.

Видео заснял Сио Самсон – владелиц кафе в городе Каинта, провинция Ризал.

Несмотря на риск поражения электрическим током, юные игроки сначала отказывались покидать интернет-кафе.

"Мы не знали, что в тот день будет наводнение, поэтому, когда я увидел их, я немедленно принял меры и сказал им, что мне нужно перенести оборудование подальше от воды", - рассказал владелец кафе.

После этого геймеры закончили сеанс в многопользовательской игре и покинули затопленное помещение.

К счастью, все электрические кабели в компьютерном клубе были выше уровня воды и подключены к розеткам на высоте выше головы.

Стоит отметить, что более 80 тысяч человек покинули свои дома на Филиппинах из-за суровой погоды, вызванной юго-западным муссоном, усиленным тайфуном Фабиан (международное название "Ин-фа").

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Автор: Денис Прядко