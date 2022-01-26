Мужчина катался на лыжах по полю

Курьезный случай произошел в Одессе. Мужчина катался на лыжах, держась за трос, который был привязан к авто.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Одесса INFO.

Очевидцы засняли, как мужчина катался на лыжах по полю. При этом он держался за трос, который был прикреплен к движущемуся автомобилю.

Авто двигалось достаточно быстро, поэтому катание на лыжах было экстремальным. За время съемки любитель пощекотать нервы ни разу не упал.

"Лыжи по-одесски. И в Буковель ехать не надо", – говорится в комментарии к ролику.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 января в мэрии Одессы произошло столкновение между муниципальной охраной, Артемом Дмитруком и его помощниками, которых не пускали на заседание земельной комиссии горсовета. По данным полиции, пострадали трое охранников.

Позже стало известно, что в правоохранительные органы обратился Дмитрук, который, по его словам, также пострадал.

Открыто три уголовных производства: по факту хулиганства, по факту препятствования деятельности народного депутата Украины и в связи с угрозой или насилием в отношении государственного или общественного деятеля.

После инцидента Дмитрук заявил, что приостанавливает работу в объединении "Умная политика" бывшего спикера Дмитрия Разумкова.

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