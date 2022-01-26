По словам Дмитрука, он "будет ожидать решения правоохранительных органов" и извинился за свое поведение.

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук приостанавливает работу в объединении "Умная политика" бывшего спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он написал в среду, 26 января, на своей странице в Facebook.

Нардеп напомнил об "инциденте в Одесской мэрии".

"Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследование инцидента. С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумна политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", - написал Дмитрук.

Дмитрук заявил, что "боролся с незаконной застройкой", "против земельной мафии, которая пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря".

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"Я понимаю, что как депутат должен был избегать физических методов решения конфликта. Но к сожалению мне пришлось защищать права одесситов единственно доступным способом", - заявил нардеп.

По словам Дмитрука, он "будет ожидать решения правоохранительных органов" и извинился за свое поведение.

"Как депутат Верховной Рады буду и дальше бороться с беспределом в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы. Также хочу извиниться перед случайными людьми, которые могли пострадать и которым доставили неудобства", - заключил Дмитрук.

Напомним, 25 января в мэрии Одессы произошло столкновение между муниципальной охраной, Артемом Дмитруком и его помощниками, которых не пускали на заседание земельной комиссии горсовета. По данным полиции, пострадали трое охранников.

Позже стало известно, что в правоохранительные органы обратился Дмитрук, который, по его словам, также пострадал.

Открыто три уголовных производства: по факту хулиганства, по факту препятствования деятельности народного депутата Украины и в связи с угрозой или насилием в отношении государственного или общественного деятеля.