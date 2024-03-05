Выполнение этого упражнения может увеличить выносливость, улучшить здоровье сердца, улучшить баланс и координацию и сжечь калории.

Отец троих детей из Нью-Йорка 32-летний Джозеф Грэм утверждает, что похудел на 36 килограммов, выполняя одно простое упражнение - прыжки через скакалку.

Как пишет NY Post, Грэм рассказал, что когда-то был заядлым бегуном и в 2012 году похудел на 15 килограммов. Но потом в 2019 году умерла его мать, а в 2020 году спортзалы закрылись из-за пандемии COVID-19, поэтому он начал набирать вес.

"Я начал переедать, употреблять сладкие напитки и закуски. Мой вес поднялся до 112 килограммов, и я не был доволен тем, кем я был как личность, или тем, как живу", - пояснил Грэм. Он рассказал, что его брат в 2021 году купил ему скакалку, и он начал свой путь к похудению.

Видео дня

Скакалки не только дешевые, но выполнение упражнений может увеличить выносливость, улучшить здоровье сердца, улучшить баланс и координацию и сжечь калории.

Как отмечают спортивные врачи, в сочетании со снижением потребления калорий прыжки на скакалке позволяют снизить вес тела и жира от примерно 1,5 до 3 килограммов за восемь недель.

Грэм также добавил, что он достиг успеха, ложась спать между 9:30 и 22:00, сокращая сахар и вредную пищу из своего рациона. Он также приписывает свой успех отжиманиям и периодическому голоданию.

Он советует людям, которые хотят начать прыгать на скакалке, практиковать "базовый прыжок" - не позволяйте ногам подниматься слишком высоко от земли, держите руки рядом и пусть движение исходит от запястья.

Ранее УНИАН рассказывал историю женщины, которая долгое время боролась с лишним весом, но смогла сбросить 45 килограммов с помощью специальной "энергетической диеты". Она рассказала о 6 основных продуктах в своем рационе, которые помогли ей похудеть.

Вас также могут заинтересовать новости: