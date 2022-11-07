УНИАН разбирался, помогает ли посудомоечная машина экономить, как правильно мыть посуду в ней и нужно ли ополаскивать посуду перед загрузкой.

Украинцы столкнулись с отключением электричества и отсутствием воды из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру страны. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны экономить.

В связи с этим многие украинцы столкнулись с задачами все успеть с максимальной экономией времени, электричества и других ресурсов. Не секрет, что мытье посуды в проточной воде – это большой расход воды и личного времени, да и желание ее мыть вряд ли у кого-то есть. Помощницей в этом деле может стать посудомоечная машина. Современные аппараты позволяют не только вымыть большое количество посуды за раз, но и весьма экономичны в потреблении электричества и воды.

УНИАН разбирался, помогает ли посудомоечная машина экономить, как правильно мыть посуду в ней и нужно ли ополаскивать посуду перед загрузкой.

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Какую посуду нельзя загружать в посудомойку

Многие считают, что в посудомоечную машину можно пихать все без разбору, но это не так. Есть посуда, которую можно мыть исключительно руками, а некоторую лучше и вовсе просто выкинуть.

В посудомойке нельзя мыть:

треснувшую или склеенную посуду;

посуду из пластика;

любую неустойчивую к нагреву посуду, в том числе из обычного стекла;

изделия из олова, меди, стали и любых материалов, которые могут пострадать от ржавчины и коррозии.

Как загружать посуду в посудомойку правильно

Чтобы мытье посуды было максимально эффективным и менее ресурсозатратным, нужно правильно расположить все предметы в посудомоечной машине.

Главные правила:

Всю плоскую посуду нужно установить на нижней полке лицевой частью в центр. Посуда с большим диаметром должна находиться ближе к краю. Вся крупная посуда, как кастрюли или сковороды, должны находится в нижнем лотке посудомойки вверх дном. Ручки не должны мешать. Съемные элементы лучше снять и мыть отдельно.

Нужно ли ополаскивать посуду перед загрузкой в посудомоечную машину

Многие владельцы посудомоек задавались вопросом: "Как подготовить посуду в посудомойку?"

Американские эксперты уверены, что ополаскивать посуду перед загрузкой в посудомойку НЕ нужно. Кроме того, считается, что это может быть вредно для самой техники!

Отмечается, что в аппарате есть датчики, которые определяют длительность и интенсивность процесса мойки. Если предварительно помыть посуду, а потом загрузить ее в посудомоечную машину, то датчики просто не смогут корректно работать. Кстати, это также позволит сэкономить воду, а значит счет за коммунальные услуги будет немного меньше.

В этом случае возникает вопрос: "Можно ли загружать в посудомойку посуду с остатками еды?". Если вы хотите продлить жизнь фильтрам и самое посудомоечной машине, а также получить чистую посуду, то остатки еды все же лучше предварительно убрать с посуды.

Почему посуда остается мокрой в посудомоечной машине

Если правильно расположить предметы в аппарате, то во время мытья вода будет стекать с посуды и после завершения процесса она останется влажной.

В связи с этим рекомендуется приоткрыть посудомойку и оставить на 15-20 минут, чтобы пар и влага испарились. После этого посуду можно доставать из аппарата.

Если же посуда была расположена неправильно или был выбран неверный цикл ополаскивания, то посуду придется дополнительно вытирать.

Нужно ли вытирать посудомойку

С посудой разобрались, а что насчет самой посудомоечной машины? Ту все достаточно просто. В современных аппаратах есть режим самоочистки, который позволяет поддерживать ее в чистоте.

В то же время стоит помнить, что рекомендуется протирать внутреннюю камеру посудомойки после каждого цикла мойки. Это позволит не накапливать грязь и реже использовать режим самоочистки.

Выгодно ли мыть посуду в посудомоечной машине

Долгое время считалось, что мыть посуду руками экономнее, но в современном мире все изменилось. По данным ученых для того, чтобы вымыть 34 прибора руками, понадобиться примерно 43 литра воды при условии, что кран закрывали во время намыливания. При наличии счетчика кубометр холодной воды обойдется в 14,74 грн/куб, а это почти в 634 гривени.

В то же время при полной загрузке современной посудомоечной машины потребуется около 10 литров воды в зависимости от производителя, а это 147 гривень

Конечно, посудомоечная машина использует еще и электроэнергию. Правда, в среднем это 1 киловатт в час, а то и того меньше. Если потребление менее 250 кВт/час, то тариф 1,44 гривни. Учитывая, что стандартный цикл в посудомоечной машине, до 3 часов, то мойка обойдется в 4,32 гривни. Таким образом, стоимость полной загрузки посудомоечной машины обойдется почти в 151 гривню.

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