Девушка заметила, что этот опыт стал для нее пределом, за который она не перешла.

23-летняя девушка уволилась с работы няней в семье, услышав их "отвратительные туалетные правила".

Как рассказала девушка на Reddit, она работала няней, когда училась в колледже. Она проводила с детьми 65 часов в неделю, поэтому очень с нетерпением ждала выходных. Впрочем, одна из семей, с которой ранее сотрудничала девушка, попросила присмотреть за детьми из-за немедленных дел. Она неохотно согласилась.

"Сначала я отказалась, потому что мне нужны выходные, чтобы расслабиться после долгой недели. Но семья буда в затруднительном положении, поэтому я согласилась", - рассказала девушка.

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Когда она приехала к ним домой, то узнала, что теперь у этой семьи трое детей.

"Пока я была няней, оба ребенка были приучены к горшку, поэтому я никогда не пользовалась подгузниками. Но с третьим ребенком родители решили попробовать тканевые подгузники. Так что мне придется соскрести фекалии в унитаз. Я сказала им, что не буду этого делать", - сказала девушка.

Няня предложила использовать одноразовые подгузники в этот день, или использованные тканевые подгузники родители постирают сами, когда она уже уйдет. Впрочем, они не согласились и попросить уважать их туалетное право".

"Это был первый раз за 5 лет моей работы. Очень не красиво игнорировать такие нюансы, когда вызываешь домой человека, который будет ухаживать за твоими детьми. Я заявила, что не хочу стирать подгузники с экскрементами их ребенка. Так что я могу либо уйти, использовать одноразовые подгузники, либо оставить те, чтобы они почистили позже", - вспомнила девушка.

Родители и няня поссорились, девушка пошла домой и провела спокойный вечер. Мама осудила решение девушки, ведь родители были в безвыходном положении. Поэтому, няня обратилась к пользователям сети, чтобы те прокомментировали эту ситуацию.

В ответ один пользователь заметил: "Я надела дочери тканевые подгузники и планирую надеть их второму ребенку. Каждый раз, когда мы оставляли ребенка с кем-то еще, я давала одноразовые подгузники".

Другой пользователь добавил: "Тканевые подгузники стали трендом последнего года. Все мои друзья, у которых были дети, пользуются ими. Так что я понимаю, почему они вам не сказали. Но они также должны были приспособиться к этому".

Третий пользователь написал: "Эти люди должны были пойти на уступки, особенно когда они отчаянно нуждаются в няне. Границы важны".

Напомним, что ранее профессиональная уборщица шокировала своих фолловеров в TikTok, когда рассказала, насколько важно читать этикетки на средствах бытовой химии.

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