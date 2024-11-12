Ученые проанализировали то, как и когда спят несколько тысяч человек и пришли к выводу об одной привычке.

Различные исследования демонстрировали множество опасных ночных привычек — к примеру, бокал вина перед сном, как заявляют ученые, вреден для здоровья. Но это не худшее, что может с нами произойти. Есть еще одна ночная привычка, которую нужно избегать, по мнению кардиологов.

Согласно недавнему исследованию, постоянный режим сна может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта - даже если пациент генетически предрасположен к ним. А вот непостоянный режим сна нарушает циркадный ритм - внутренние часы организма, что делает качественный сон еще более труднодостижимым, пишет Parade.

В частности, автор исследования о режимах сна и влияния этого на организм, доктор философии, доктор медицинских наук Сяомин Чжан, и его команда наблюдали за более чем 15 000 пенсионеров в Китае со средним возрастом 66 лет. Никто из них, как сообщается, не страдал ни от рака, ни от сердечных заболеваний.

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Через пять лет у пациентов, которые постоянно отмечали, что хорошо спят, на 16% снизился риск развития ишемической болезни сердца и на 34 процента - риск инсульта. Эти преимущества были еще выше у тех, кто не имел генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям: У таких пациентов риск развития ишемической болезни сердца был и вовсе на 35% ниже, а риск инсульта - на 52% ниже.

Исследование показало, что нерегулярный сон увеличивает риск возникновения или ухудшения заболеваний сердца из-за влияния сна на различные составляющие сердечно-сосудистой системы.

"Недостаточное количество сна или отсутствие регулярного режима сна нарушает циркадный ритм организма, повышая уровень гормонов стресса, кровяное давление и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, что создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, - объясняет член Американского колледжа хирургов и директор отделения клинической кардиологии в Beverly Hills Cardiovascular Сэм Сетарех.

Со временем эта привычка может увеличить риск развития гипертонии и воспаления, что заставляет сердце работать интенсивнее и может привести к долгосрочным повреждениям. Это также может способствовать дисрегуляции уровня глюкозы и нарушению ритма. Кроме того, это повышает риск развития фибрилляции предсердий, что может увеличить риск инсульта и сердечной недостаточности.

По словам доктора Сетареха, существует также связь между обструктивным апноэ во сне — распространенного расстройства дыхания, при котором люди постоянно останавливают и запускают дыхание во время сна — и влиянием на сердечно-сосудистую систему.

Как лучше спать, чтобы улучшить здоровье сердца

Самое главное, по словам докторов, это скорректировать график сна — установить определенное время пробуждения и отбоя. Кроме того, за час до сна принять теплую ванну или душ, отказаться от "экрана", кофеина перед сном и охладить комнату.

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