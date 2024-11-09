Все эти способы снять стресс были подтверждены учеными.

В наше время люди часто сталкиваются со стрессом, который приводит к появлению тревожности и ухудшению психического здоровья. Тем не менее существуют научно обоснованные способы справиться с ним, пишет EatingWell.

По данным исследования Американской психологической ассоциации Stress in America 2020, психическое здоровье почти каждого пятого взрослого человека в 2020 году стало хуже, чем в 2019 году. По словам психологов, в основном это связано с возросшим стрессом, тревогой и общей неуверенностью в будущем.

Доктор философии, лицензированный психолог и владелица Baltimore Therapy Group Хизер З. Лайонс рассказала, что помогает ей быстро избавиться от стресса.

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1. Глубокое дыхание

Лайонс советует делать глубокое, диафрагмальное дыхание, которое позволяет не только быстро избавиться от стресса, но и сконцентрироваться. Одно из исследований в журнале Cognition and Emotion подтвержает эффективность этого упражнения.

Диафрагмальное дыхание выполняется довольно просто - для этого нужно медленно и глубоко вдыхать через нос в течение 5 секунд. Затем необходимо задействовать мышцы в верхней части живота и медленно выдохнуть.

2. Прогрессивная мышечная релаксация

Психолог также рекомендует попробовать прогрессивную мышечную релаксацию. Это способ снятия стресса, при котором путем сознательного напряжения определенных групп мышц, достигается состояние глубокой релаксации всего тела.

"Когда мы находимся в состоянии стресса, наше тело реагирует физически, отчасти, напряжением мышц. Мышечная релаксация несовместима с чувством стресса, поэтому, когда вы занимаетесь мышечной релаксацией, вы, вероятно, почувствуете себя более расслабленным после этого", - объяснила Лайонс.

3. Йога

Психолог отметила, что ей нравится заниматься медленной йогой (инь-йога). Для выполнения этой практики нужно удерживать определенные позы, напрягая мышцы и расслабляя их, при этом дыша медленно, но глубоко. Лайонс подчеркнула, что всего за 10 минут можно легко расслабиться и снять стресс.

4. Уборка

Не самый банальный способ снять стресс, но он может быть довольно эффективным. В одном из исследований в журнале Mindfulness сказано, что внешний порядок в доме может обеспечить человеку внутреннее спокойствие. Эксперты рекомендуют попробовать помыть посуду или начать складывать белье, чтобы снять напряжение.

5. Приятные запахи

Чаще всего напряжение и беспокойство проявляются в том, как себя чувствует тело. Тем не менее другие чувства человека могут помочь обратить стресс вспять.

В издании заявили, что эксперты рекомендуют вдыхать эфирные масла или другие приятные ароматы.

По мнению ученых, самыми полезными для снятия стресса являются эти запахи:

горький апельсин;

бергамот;

ладан;

лаванда;

роза;

сандаловое дерево;

ветивер;

иланг-иланг.

6. Прогулка на свежем воздухе

Ученые уже давно доказали потребность человека в свежем воздухе. Некоторые исследования показали, что даже 10 минут прогулки на природе помогают снизить стресс и улучшить психическое здоровье.

7. Выразите благодарность

Чтобы помочь справиться с этим чувством подавленности, психологи советуют записать 3-5 вещей, за которые вы благодарны, или написать благодарственную записку другу, члену семьи. Исследования показывают, что подсчет своих благословений может увеличить счастье и положительные эмоции.

Лайонс подчеркнула, что ни одна стратегия снятия стресса не подойдет каждому человеку. Поэтому стоит попробовать одну из них в течение нескольких дней. Если она все еще не помогает расслабиться, пришло время попробовать что-то другое.

Другие научные исследования стресса

Ранее ученые рассказали, действительно ли волосы седеют от пережитого стресса. По словам исследователей, это трудно проверить на людях.

Кроме того, доктор Эрик Берг назвал лучший чай от стресса и тревоги. Тем не менее стоит осторожно сочетать этот напиток с определенными лекарствами.

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