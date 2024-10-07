Бывает такое, что орхидеи не цветут. В сети поделились одним средством, благодаря которому орхидея порадует вас красивыми цветами.

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений. Орхидеи фаленопсис, также известные как орхидея-мотылек, легче всего выращивать, они доступны в различных цветах и ​​размерах. Обычно, как пишет Express, они цветут в течение нескольких недель, не привередливы к температуре и не требуют очень яркого света.

Однако бывают ситуации, когда орхидеи даже при самом бережном и правильном уходе отказываются цвести. С такой ситуаций столкнулась София Ахмед. Девушка обратилась на страницу Gardening UK в Facebook за советом о том, как стимулировать цветение своей орхидеи.

В ответах многие цветоводы посоветовали Софии поливать орхидеи банановой водой. Что же это такое?

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Как пишет Express, банановая вода популярна среди садоводов из-за своего богатства многими макро- и микроэлементами. Как сообщается, это органическое удобрение обеспечивает лучшие питательные вещества для орхидей всего за копейки.

Как приготовить банановую воду для орхидей?

Чтобы приготовить удобрение из банановой кожуры, нарежьте ее и добавьте в емкость с водой. Дайте этой смеси бродить в течение семи-десяти дней. После этого прокипятите воду в течение пяти минут, чтобы удалить неприятный запах и убить микроорганизмы.

Оставьте воду остывать примерно на пять-шесть часов. После полного остывания смешайте воду из банановой кожуры с обычной водой в соотношении один к пяти и поливайте ею свои орхидеи.

Напомним, ранее эксперт рассказала, что делать, чтобы орхидея зацвела.

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