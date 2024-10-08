По словам экспертов, полив орхидей зависит от времени года.

Орхидеи можно легко поддерживать живыми и процветающими, если за ними правильно ухаживать, благодаря этому цветы могут прожить много месяцев или даже лет. Однако орхидеи могут быть чувствительными к колебаниям температуры. Поэтому эксперт Милли Дурбак рассказала, как поливать цветы, чтобы они жили долго, передает Express.

"Соблюдение последовательного графика полива и обеспечение надлежащего дренажа является жизненно важным для предотвращения загнивания корней", - отметила она.

По ее словам, летом орхидеи нужно поливать довольно часто, около двух раз в неделю, однако зимой делайте это гораздо реже. Для того, чтобы проверить, сухая ли почва, можно вставить карандаш или палочку для еды. Если два верхних сантиметра сухие, это означает, что его нужно поливать.

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Однако не стоит поливать орхидеи сверху, ведь это может привести к чрезмерному поливу, а также повредить их нежные листья. В частности эксперты садового центра Polhill считают, что большинство растений получают пользу от полива снизу.

"Полив растений сверху может вызвать много проблем и нанести вред здоровью растений, например, ослабление растений, уменьшение цветения и снижение фотосинтеза. Некоторые условия включают ржавчину, которая препятствует фотосинтезу и выглядит как коричневые пустулы на нижней стороне листьев. Мучнистая роса может уменьшить рост и цветение растений, и проявляется в виде порошкообразного вещества на листьях, стеблях и цветах", - объясняют они.

Поэтому специалисты советуют поливать растения в правильное время суток, чтобы предотвратить и уменьшить количество таких инфекций в течение года.

В то же время Милли рекомендует размещать орхидеи в ванной комнате.

"Ванная комната является идеальным местом для орхидей благодаря повышенному уровню влажности и низкому уровню освещенности. Эти факторы отражают среду, которую орхидеи предпочитают, создавая идеальный баланс для оптимального роста. Размещение орхидей в ванной комнате не только улучшает эстетический вид, но и способствует созданию более свежего и здорового воздуха в помещении", - отметила эксперт.

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее стало известно, как сохранить красоту орхидей. В частности эксперт поделилась, чем можно удобрять растения, чтобы они не погибли. Она отметила, что есть три органические удобрения, которые содержат необходимые цветам минералы и витамины.

Также эксперт по садоводству и уходу за растениями рассказала, как сделать так, чтобы орхидеи долго цвели. Она поделилась рецептом домашнего удобрения, которое улучшит цветение этих прекрасных цветов.

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