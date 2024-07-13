Специалист поделилась полезными рекомендациями.

Врач-диетолог Эми Рид назвала один из лучших способов, как хранить огурцы, чтобы предотвратить их быструю порчу, пишет simplyrecipes.com.

По ее словам, в идеале лучший способ хранения огурцов - это держать их в ящике для овощей в холодильнике, но и не переохлаждать.

"Если огурцы хранить при слишком низкой температуре (ниже 10°) более двух-трех дней, у них может развиться так называемое повреждение от переохлаждения - участки, пропитанные водой, ямки на кожуре, обесцвечивание и гниение", - предупредила специалист. Видео дня

Также огурцы можно хранить в запечатанном полиэтиленовом пакете, неочищенными и немытыми. Кроме того, Рид рекомендует обернуть овощи бумажными полотенцами, прежде чем положить в полиэтиленовый пакет. Бумажные полотенца помогают впитывать влагу и дольше сохранять свежесть продуктов.

Еще отмечается, что огурцы нельзя хранить рядом с помидорами, яблоками, авокадо и другими продуктами, выделяющими этилен. Этот газ может привести к более быстрому гниению огурцов.

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно хранить вишню.

Вас также могут заинтересовать новости: