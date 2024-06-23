С неправильным "соседством" вишня может поглотить неприятные запахи и изменить вкус.

Есть что-то захватывающее в сезоне вишни. В магазинах и на рынке они менее распространены, чем черешня, клубника или персики.

Работники на ферме Stemilt в штате Вашингтон, поделились с Southernliving как сохранить их свежими как можно дольше.

Как только вы придете домой, переберите вишню, чтобы убедиться, что в пакете нет плохих. Проще всего это сделать, разложив ее на противень. Выбросьте все, что кажется слишком мягким или имеет коричневые пятна.

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После этого может возникнуть соблазн промыть фрукты, но не поддавайтесь этому порыву. После промывки они станут мягкими и начнут портиться. Также не стоит обрывать стебли - это продлит срок хранения.

Положите сухие немытые вишни в миску, а не в полиэтиленовый пакет, который может вызвать конденсат. Чем шире миска, тем лучше, потому что она поддерживает циркуляцию воздуха и не сжимает фрукты, что позволяет уберечь их от повреждений друг друга.

Где хранить вишню

Лучше всего хранить эти плоды при холодной температуре. Для этого идеально подойдет задняя часть холодильника.

В отличие от других косточковых фруктов, которые можно хранить при комнатной температуре, вишня дольше хранится в охлажденном виде. Фермеры рекомендуют поставить миску в самую холодную часть вашего холодильника.

Кроме того, советуют держать вишни подальше от сильно пахнущих продуктов, таких как лук или чеснок. Запахи могут поглощаться фруктами, что влияет на вкус.

Что приготовить из вишни

Сезон вишни уже в самом разгаре. Эти ягоды не только вкусные, но и изрядно полезны для нашего тела. Диетологи призывают запастись вишнями этим летом, ведь они содержат кладезь различных витаминов.

Удачным выбором будет приготовить домашние пирожки с вишней для всей семьи. Мало кто откажется от воздушных сдобных изделий с ягодной начинкой.

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