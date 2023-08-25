Оказывается, дезинфекция с помощью средств совершенно бесполезна, если вы не читаете инструкцию применения.

Профессиональная уборщица шокировала своих фолловеров в TikTok, когда рассказала, насколько важно читать этикетки на средствах бытовой химии.

Кейси из Мельбурна собрала миллионы просмотров, поделившись видео со своими советами и приемами по уборке в социальных сетях. В коротком ролике она удивила, что большинство из нас неправильно моет унитаз.

Девушка показала, как разбрызгивает антисептический засад на ободок унитаза, говоря:

"Вы думаете, что этот унитаз чистый? Но вот суровая правда от профессионального уборщика. То, что вы используете дезинфицирующий спрей, не означает, что вы что-то дезинфицируете. Вам нужно читать этикетки. Эти спреи с масс-маркета нужно оставлять на поверхности в течение 10 минут, чтобы убить любые микробы".

Уборщица шокировала своих зрителей, ведь они признались, что и действительно никогда не читали инструкцию к дезинфицирующим средствам. Это видео уже просмотрели 639 500 раз и поставили 25 100 лайков. Комментаторы отреагировали в шутку.

"Я не могу распылить дезинфицирующее средство на унитаз и оставить его на 10 минут, моим детям точно понадобится им воспользоваться за это время", - написала одна с пользователей.

Впрочем, уборщица ее успокоила: "У меня четверо детей, и я не дезинфицирую свой туалет, если все мы здоровы. Я уверена, что это укрепляет нашу иммунную систему".

Другой фанат удивленно написал: "У тебя четверо детей, и у тебя все еще есть энергия, чтобы убирать чужие дома! Легенда!!!" Кейси ответила, что у нее клининговая компания с 12 сотрудниками.

Напомним, ранее в штате Техас (США) женщина посреди ночи нашла змею. Пресмыкающееся "оккупировало" унитаз и выглядывало оттуда несколько раз.

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