Важно создать индивидуальный режим сна во время полета.

В организации длительных авиаперелетов есть немало нюансов – необходимо позаботиться о еде в самолете, о напитках, и, конечно же, о своем сне. Эксперт по путешествиям и основатель туристического веб-сайта Travel Lingual Джеймс Смит дал советы, как спать в самолете, чтобы уменьшить последствия смены часовых поясов во время длительных авиаперелетов.

"Для тех, кто не может позволить себе роскошь путешествовать первым классом, есть много мер, которые можно предпринять, чтобы обеспечить хороший отдых даже на рейсах бюджетных авиакомпаний", - сказал он в комментарии Mirror.

Смит советует, прежде всего, приспособиться к часовому поясу места назначения. Старайтесь спать тогда, когда начинается ночь в месте вашего назначения. При этом в самолете лучше выбрать место у окна.

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"Это не только дает вам стену, на которую можно опереться, но и избавляет от препятствий, если другим пассажирам нужно воспользоваться туалетом. С другой стороны, сиденья у прохода могут обеспечить немного больше места для ног", — сказал он.

Кроме этого, эксперт советует позаботиться о том, чтобы одеваться удобно, выбирать свободную одежду из дышащей ткани. В случае изменения температуры в салоне также полезно иметь многослойную одежду. Также следует позаботиться о поддержке шеи (может помочь эргономичная дорожная подушка), изоляции от света и шума (возьмите маску для глаз и наушники с шумоподавлением или беруши).

Воздух в салоне может быть довольно сухим, поэтому очень важно пить воду до и во время полета. В то же время эксперт советует избегать кофеина и алкоголя.

Смит также подчеркивает, что лучше будет ограничить время использования гаджетов во время перелетов.

"Хотя эти советы могут повысить шансы на комфортный сон в самолете, организм каждого реагирует по-разному. Важно найти то, что лучше всего подходит для вас, и создать персонализированный режим сна во время полета", – резюмирует эксперт.

Советы туристам - как сделать авиаперелет комфортным

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