Экспедиция на дно океана к "Титанику" платная.

Члены морской экспедиции OceanGate Expeditions сняли утонувший более ста лет "Титаник" с разрешением 8000 пикселей, что позволяет зрителю рассмотреть все детали на борту потерпевшего крушения судна.

В экспедицию вошли специалисты по подводному плаванию, ученые-исследователи. Путешествие на дно океана также доступно и любителям приключений, только при условии покупки "билета" за 250 тысяч долларов.

Во время очередного спуска к "Титанику" OceanGate воспользовались моментом и записали небольшое видео исследования судна.

Кадры можно воспроизвести в разрешении 8000 пикселей, что существенно облегчает рассмотрение корабля. Например, можно увидеть элементы якоря, тройные клюзы, которые когда-то подводили швартовные канаты к кнехтам на берегу, первый из шести грузовых трюмов "Титаника" и массивные бронзовые шпили корабля.

В пресс-релизе ученые и морские археологи отмечают "феноменальные цвета" "Титаника". Следующие видео обещают отснять уже в 2023 году.

Справка УНИАН. "Титаник" – британский трансатлантический пассажирский пароход, второй лайнер класса "Олимпик" компании "White Star Line". Крупнейшее судно в мировой истории в 1912—1913 годах.

Во время первого рейса затонул в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

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