Британский корабль затонул 15 апреля 1917 года.

Исследователи из Греции нашли британский океанский лайнер S.S. Arcadian, который затонул во время Первой мировой войны в результате атаки немецкой подводной лодки.

О находке рассказал на своей странице в социальной сети Facebook глава исследовательской группы Костас Токтаридис. Лайнер, на борту которого погибли 279 человек, обнаружили к юго-востоку от острова Сифнос, на глубине 163 метров.

Мужчина рассказывает, что в 1917 году судно с 1155 военнослужащими направлялось из Салоник в Александрию. Они обнаружили, что в Икарии находится вражеская подводная лодка, поэтому решили изменить курс и пройти через Киклады.

"15 апреля 1917 года в 17:40 конвой находился между Сифносом, Антипаросом, Сикиносом и Фолегандросом, состояние моря было хорошее и ничто не предвещало того, что должно было произойти. Arcadian шел со скоростью 13,5 узлов. В 17:44 на борту раздался взрыв. Немецкая подводная лодка UC-74 заметила его и начала торпедную атаку. Торпеда попала в корабль с правого борта, между мостиком и носовой частью", - пишет Токтаридис.

Капитан Чарльз Л. Виллатс приказал экипажу немедленно покинуть лайнер на спасательных шлюпках, а сам остался на мостике, наблюдая за процессом эвакуации и состоянием корабля. "Буквально через пять минут после взрыва, когда нос Arcadian исчезал в Эгейском море, раздался громкий шум, судно резко взяло крен и оторвало корму", - говорится в сообщении.

Корабль HMS SENTINEL, который шел впереди, подобрал 123 моряков. Уже в 20:30 к месту аварии прибыли французские военные корабли, которые начали спасать людей - некоторые из них держались на обломках корабля. Удалось спасти 1058 человек, остальные 279 погибли в Эгейском море. Из них 34 были членами экипажа, двое - гражданскими, десять - военнослужащими, а остальные - членами сухопутной армии.

Кочегар Томас Трелфолл рассказал, что ровно за пять лет до аварии уцелел на "Титанике". "Это было в тот же день и в тот же месяц, когда затонул "Титаник", но в обоих случаях я остался невредимым", - говорил он.

Исследователи обнаружили, что корабль хорошо сохранился из-за того, что его построили из качественных материалов. Носовая часть судна претерпела деформации, там все еще можно увидеть наблюдательный пост. На правом борту видны трещины от торпедной атаки немецкой подводной лодки. Кроме того, они заметили необычно большое количество рыболовных орудий.

Потопленные корабли

Напомним, ранее ученые заявили об обнаружении фрагментов старейшего в мире затонувшего корабля. Торговое судно нашли на глубине около 1600 метров.

А осенью прошлого года американские исследователи нашли в озере Мичиган неповрежденные останки шхуны "Тринидад", которая затонула еще в 1881 году.

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