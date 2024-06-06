Авокадо быстро станет мягким и нежным.

Твердое авокадо может усложнить приготовление, особенно если вы хотите быстро перекусить, а времени покупать новое уже нет.

TikTok-блогер, который ведет канал "Клуб быстрого питания", поделился лайфхаком, как за 15 минут сделать авокадо созревшим.

"Я созрею это авокадо за 15 минут. Все, что вам нужно, это авокадо и немного алюминиевой фольги. Вам надо взять свой авокадо и герметично завернуть его в алюминиевую фольгу. Поместите его в предварительно разогретую духовку до 90 градусов", - рассказал гурман о своем методе.

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Авокадо надо оставить в духовке на 15 минут. После этого, его надо достать и дать ему остыть. Уже после этого можно разворачивать фольгу.

После прогревания в духовке авокадо стал мягким как сливочное масло и легко разрезался ножом. Поэтому блогер показал, как ест авокадо.

Он порезал его на порционные кусочки. Далее посыпал солью, полил соком лайма и добавил хлопья чили для приправки. После этого блогер с удовольствием его съел. Метод, которым он поделился, очень понравился подписчикам.

Некоторые из них говорили, что духовка здесь не обязательна, можно просто оставить авокадо на некоторое время в фольге. Однако нашлись и те, кто никогда не слышал о таком лайфхаке и впервые его попробовали.

"Вау, спасибо за подсказку. Жаль, что я видел это вчера, я нарезал твердый и попробовал съесть его таким жестким. Новая еда для меня лол", - написал один из пользователей.

Польза авокадо

Несмотря на свой замечательный вкус и пользу для здоровья, авокадо является розыгрышем, ведь не всегда можно угадать спелое оно или нет. Известно, что авокадо не созревает на дереве, по сравнению с другими фруктами. Оно становится лучшим и вкуснее только после того, как его собирают. Однако есть несколько советов, как выбрать авокадо.

Как сообщалось, если каждый день есть авокадо, то это может улучшить вашу диету.

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