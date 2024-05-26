Авокадо известно своими полезными свойствами для здоровья человека.

Несмотря на свой замечательный вкус и пользу для здоровья, авокадо является розыгрышем, ведь не всегда можно угадать спелое оно или нет. Известно, что авокадо не созревает на дереве, по сравнению с другими фруктами. Оно становится лучше и вкуснее только после того, как его собирают. Издание Parade рассказало, как определить, что авокадо спелое и готово к употреблению.

Прежде чем покупать авокадо, загляните под плодоножку, то есть деревянистый маленький узелок на верхушке фрукта. Если он коричневый, то не берите его. Лучше найти авокадо со срезанной плодоножкой и зеленой нижней частью, тогда вы получите фрукт, который будет готов к употреблению.

Обычно значительное внимание мы уделяем цвету авокадо, однако он не всегда является лучшим показателем. Поэтому эксперты советуют:

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осматривая авокадо, ищите те, которые имеют более темный цвет. Это может свидетельствовать о спелости. Проверьте внешнюю кожуру на наличие крупных вмятин, которые могут свидетельствовать об ударах;

подержите авокадо в ладони;

проверьте его на упругость, слегка сжав, но не кончиками пальцев, ведь это может привести к появлению синяков.

Если на ощупь авокадо твердое, это означает, что оно еще не дозрело. Поэтому ему нужно от 4 до 5 дней, чтобы оно стало мягким.

Если кожура ломается, это означает, что авокадо почти спелое.

"На этом этапе авокадо может иметь разный цвет, поэтому не забудьте проверить, какой он на ощупь. На ощупь авокадо мягкий, но не поддается легкому нажатию на него. На этом этапе может быть трудно удалить косточку, а внутренняя мякоть будет твердой и тяжелой для пюре. Разломанному авокадо еще нужно 1 или 2 дня при комнатной температуре, чтобы созреть", - посоветовали в материале.

Однако когда авокадо подвергается легкому сжатию, то оно готово к употреблению. Спелое авокадо может иметь более темный цвет, однако оно должно быть слегка мягким, но не кашеобразным.

"Когда авокадо перезрело, оно почти не поддается сжатию. Оно может иметь вмятины, коричневую или желтую внутреннюю мякоть или даже запах, похожий на прогорклый или кабачковый", - подчеркнули в публикации.

Другие интересности об авокадо

Ранее ученые объяснили, кому не стоит есть авокадо. Его употребление может быть может быть плохим для тех, у кого есть синдром раздраженного кишечника (СРК).

Также сообщалось, если каждый день есть авокадо, то это может улучшить вашу диету.

"Улучшая соблюдение людьми диетических рекомендаций, мы можем помочь снизить риск развития ... хронических заболеваний и продлить продолжительность здоровой жизни", - отметила в пресс-релизе ведущий автор исследования, доктор философии, доцент кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания Кристина Петерсен.

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