Сохранить фрукт свежим не удастся, если его разрезать, к счастью, один кухонный предмет может помочь.

Заправить измельченным авокадо тост - лучший способ начать свое утро, но часто испытываешь разочарование, когда этот фрукт портится раньше, чем ожидалось. Об этом говорится в материале Mirror.

Отмечается, что чрезвычайно насыщенный вкус авокадо происходит от его высокого содержания жира, но когда его разрезают и оставляют на милость кислорода, эти жиры быстро окисляются, придавая вашим авокадо коричневый цвет еще до того, как вы насладились им. При этом летняя жара может быстро испортить авокадо. Чтобы оставлять авокадо свежими, нужно поддерживать их влажными и хорошо увлажненными, говорит кулинар Таеша Батлер.

"Смажьте открытую мякоть авокадо небольшим количеством оливкового масла. Это создаст барьер между мякотью и воздухом, замедляя подрумянивание", - говорит эксперт. Видео дня

По ее словам, оливковое масло может быть спасителем и ваших недоеденных авокадо. Так, смачивание срезанной стороны авокадо в оливковом масле действует как герметик, уменьшая воздействие кислорода и его способность испортить продукт.

Кулинар также советует после "лечения" авокадо оливковым маслом плотно завернуть его в пищевую пленку, поместить в герметичную емкость и спрятать в холодильнике, чтобы он "прослужил" целую неделю после срока хранения. При этом целые авокадо стоит оставить вне холодильника, пока они полностью не созреют.

"Спелые авокадо, которые целые и не разрезанные, можно хранить в холодильнике. Это значительно продлевает им жизнь, и обычно они остаются идеально спелыми в холодильнике около трех дней", - говорит Батлер.

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Известный повар поделился трюком, который поможет приготовить идеально сочную жареную курицу. Джон Тород посоветовал заполнять внутреннюю часть курицы парой лимонов, разрезанных пополам, небольшим количеством шалфея и кубиками льда, приправленными солью и перцем.

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