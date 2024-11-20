Этот фрукт содержит много антиоксидантов.

Врачи выделили один фрукт, который особенно полезен для здоровья сердца, что подтверждают научные исследования, пишет журнал Parade.

Как пишет издание, обзор исследований, опубликованный в журнале Cureus, обнаружил что у людей, которые регулярно ели авокадо, был более низкий уровень холестерина и более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что будет, если есть авокадо каждый день

Клинический руководитель кардиологического отделения в университетской больнице Роберта Вуда Джонсона доктор Энтони Альтобелли указал на исследование, показывающее, что регулярное употребление авокадо может принести пользу здоровью сердца. Речь идет о 30-летнем наблюдательном исследовании более 100 000 специалистов в области здравоохранения, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Видео дня

"Оно показало, что те, кто съедал не менее двух порций авокадо каждую неделю, что эквивалентно примерно одному целому авокадо, снизили риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16%, а ишемической болезни сердца - на 21 %", - отметил он.

По словам специалистов, существуют три основные причины, по которым авокадо полезны для здоровья сердца:

Это хороший источник ненасыщенных жиров. Как объяснил Альтобелли, одна из основных причин, по которой авокадо так полезны для здоровья сердца, заключается в том, что они являются хорошим источником полиненасыщенных жиров. По словам сертифицированного диетолога и кардиолога Мишель Рутенштейн, ненасыщенные жиры могут поддерживать здоровье сердца, поскольку могут снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление.

Это отличный источник клетчатки. Кардиолог Шарейн Марк отметила, что авокадо состоит из клетчатки примерно на 80%. По ее словам, в дополнение к неоценимым преимуществам улучшения здоровья кишечника она также снижает уровень холестерина.

Содержат много антиоксидантов. Научные исследования показали, что диета, включающая продукты, богатые антиоксидантами, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать авокадо спелым за три минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: