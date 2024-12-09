Некоторые из вирусных лайфхаков являются вредными.

Авокадо имеет много поклонников за свой нежный и сливочный вкус. Однако он может быстро испортиться, если его неправильно хранить.

Коричневый авокадо может стать настоящим разочарованием. Ранее в сети завирусился метод, согласно которому, его нужно держать в воде. Однако эксперты предупреждают, что это может привести к размножению бактерий.

На странице в TikTok блогер поделилась поделилась замечательным способом хранения целых и половинок авокадо, чтобы они дольше оставались свежими и зелеными

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"Если вы храните целые авокадо в ящике холодильника с лимоном, они будут свежими в течение месяца после того, как вы впервые их купите", - советует она.

Под воздействием низких температур ферменты, ответственные за созревание, замедляются. Это продлит срок хранения, что особенно важно для уже спелых авокадо, которые достигли пика спелости и могут перезреть при комнатной температуре.

Чтобы сохранить половину авокадо как можно свежее на неделю дольше, его можно положить в банку с металлической крышкой. Однако это работает, только если косточка все еще прикреплена - это уменьшает площадь поверхности, которая взаимодействует с воздухом.

Кроме того, вы можете сбрызнуть немного сока лимона или лайма на открытую мякоть. Цитрусовый сок содержит лимонную кислоту, которая замедляет процесс окисления, из-за которого авокадо становится коричневым.

Шеф-повар Эми Линн Кросс поделилась своим лайфхаком по хранению авокадо, который позволит продлить его "жизнь" на недели.

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