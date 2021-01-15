Дмитрий Разумков не считает, что с моральной точки зрения именно народные депутаты являются главными нарушителями карантина в стране.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что депутатов не штрафуют за отсутствие масок в зале заседаний парламента, так как полиция не имеет права туда заходить.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Фокус».

Журналист поинтересовался, не кажется ли ему, что с моральной точки зрения именно народные депутаты являются главными нарушителями карантина в стране, так как ходят в Раду без масок. На что Разумков ответил:

«Нет, я так не думаю. Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны ВР: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права. Насколько мне известно, никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски. Хотя было бы неплохо и правильно».

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Карантин в Украине: что известно

С 8 января в Украине введен локдаун. Речь идет об усиленных карантинных ограничениях с целью противодействия распространению коронавируса. Будет действовать он до 24 января.

После январского локдауна Министерство здравоохранения Украины планирует перейти к адаптивному карантину.

В целом же режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

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Автор: УНИАН