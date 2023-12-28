Эти продукты имеют сладкий вкус в сочетании с макроэлементами, снижающими уровень сахара в крови, такими как клетчатка, белок и полезные жиры.

Люди имеют врожденное влечение к сладкого, потому что простые углеводы раздражают области мозга, которые выделяют эндорфины или гормоны удовольствия. Проблема в том, что мы едим слишком много добавленного сахара, что увеличивает риск ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным о потреблении продуктов питания, средний взрослый съедает около 17 чайных ложек (270 калорий или 68 граммов) добавленного сахара каждый день.Вместе с тем Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек (100 калорий или 25 г) в день для женщин и 9 чайных ложек (150 калорий или 36 г) для мужчин.

В то же время существуют естественно сладкие продукты, которые не увеличивают риски для здоровья, но могут удовлетворить ваше влечение к сладкому. Джули Аптон, дипломированный диетолог и соучредитель Appetite for Health, консалтинговой компании по вопросам питания, в статье для портала Eat This рассказала о 10 таких продуктах.

Фрукты в темном шоколаде

Фрукты в шоколаде являются хорошим источником клетчатки и других биологически активных соединений, которые помогают замедлить высвобождение углеводов в кровоток. Кроме того, темный шоколад, содержит флавоноиды, которые помогают улучшить здоровье сердца.

Видео дня

Сухофрукты

Сухофрукты - отличный вариант, которым можно заменить жевательные конфеты или другие сладости, не содержащие необходимых питательных веществ. Они содержат все полезные витамины, минералы, клетчатку и фитонутриенты свежих фруктов, но в более сладкой упаковке.

Жвачка без сахара

Часто жевательная резинка без сахара - это именно то, что вам нужно, чтобы утолить тягу к сладкому. Это потому, что когда мы беспокоимся или находимся в состоянии стресса, тяга к сладкому может усиливаться. Более 80 лет исследований жевательной резинки показывает, что она может помочь уменьшить стресс, улучшить настроение и увеличить концентрацию внимания.

Черный шоколад

Черный шоколад - отличный способ справиться с тягой к чему-то сладкому и шоколадному одновременно. В черном шоколаде содержится больше какао, которое содержит полезные антиоксиданты, помогающие снизить кровяное давление, улучшить уровень холестерина и снизить общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хлеб и кексы с добавлением овощей или фруктов (например, банановый, тыквенный или кабачковый)

Такие кексы станут отличной альтернативой традиционной богатой сахаром выпечке, которая содержит много калорий, жира и сахара, но относительно мало других полезных питательных веществ. Используя сладость фруктов или овощей в хлебе или кексе, можно уменьшить количество добавленного сахара. Вы также можете испечь свой собственный хлеб и использовать смесь стевии и сахара, чтобы еще больше уменьшить количество добавленного сахара.

Свежие фрукты

Фрукты по своей природе сладкие и могут утолить вашу тягу к сахару. А клетчатка, содержащаяся во фруктах, задерживает переваривание и усвоение углеводов.

Йогурт без добавления сахара

Ароматизированный йогурт может быть отличным способом удовлетворить вашу тягу к сладкому, получая при этом высококачественный белок, кальций и многие другие питательные вещества. Самый полезный вариант - греческий йогурт без добавления сахара или подслащенный заменителями сахара с нулевой калорийностью.

Смеси сухофруктов и орехов

Сухофруктовый микс - отличный способ утолить тягу к сладкому. Сухофрукты и шоколад, входящие в состав смесей, обеспечивают достаточную сладость, а орехи - клетчатку и белок.

Творог с фруктами/ягодами

Фрукты в твороге добавляют нотку сладости с дополнительными преимуществами питательных свойств творога.

Богатый белком энергетический батончик

Богатые белком энергетические батончики - хороший способ заменить сладкие лакомства. Стоит поискать батончики, содержащие менее 8 граммов сахара (2 чайные ложки) и не более 200 калорий. Есть сотни вариантов на выбор.

Ранее мы писали о том, что виноград может помочь вам похудеть. Сочетание низкой калорийности и клетчатки делает эту ягоду отличным выбором для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы.

Вас также могут заинтересовать новости: