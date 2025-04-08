Чтобы избежать потенциальной катастрофы, вынимайте вилку из розетки, как только закончите пользоваться этими предметами.

Если вы постоянно оставляете тостер включенным в розетку, даже когда вас нет дома, возможно, вам стоит пересмотреть свои привычки, чтобы избежать потенциальной опасности. Хотя некоторые приборы могут оставаться включенными в розетку, но есть и другие, которые нужно обязательно выключать из розетки.

Издание Better Homes&Gardens выяснило, почему перед выходом из дома нужно всегда проверять бытовые приборы.

Тостеры и фритюрницы

Поскольку сухие хлебные крошки и капли масла скапливаются на поверхности нагревательных механизмов, тостеры и аэрофритюрницы – одна из самых больших опасностей на кухне. Один из лучших способов свести риск к минимуму - часто чистить тостеры и аэрофритюрницу. Еще одна разумная идея - взять за привычку отключать тостер от сети, как только вы закончили им пользоваться.

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Приборы для ухода за волосами

Если вы часто пользуетесь щипцами для завивки или выпрямителями, то возьмите за правило проверять их перед выходом из дома. Даже если ваш прибор оснащен функцией автоматического отключения, нелишним будет полностью вынуть вилку из розетки, как только вы закончите им пользоваться, и не выходить из дома, пока он не остынет.

Шнуры для зарядки

Если оставлять шнуры подключенными без необходимости, то это может сократить срок службы зарядного устройства, что приведет к частой и дорогостоящей замене. Шнуры также могут перегреваться, если их слишком долго оставлять подключенными к сети.

Обогреватели

Обогреватели всегда следует выключать, как только вы закончили ими пользоваться, и как можно скорее вынимать вилку из розетки. Даже если обогреватель не работает, вилка в розетке может представлять опасность возгорания.

Электрические чайники

Поскольку электрические чайники предназначены для быстрого доведения воды до кипения, существует небольшой риск того, что прибор выйдет из строя или перегреется, когда вас не будет дома, что приведет к пожару.

Ранее УНИАН назвал 5 бытовых приборов, которые больше всего "мотают" свет.

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