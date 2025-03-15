По словам эксперта, если выключать из розетки эти приборы, когда вы ими не пользуетесь, то это сэкономит ваши средства.

Отключение бытовых приборов из электросети может значительно повлиять на ваши счета за электроэнергию. По словам экспертов, некоторые домашние устройства стоит выключать, когда вы ими не пользуетесь, пишет Express.

В частности эксперт по вопросам энергетики Кудзай Чинембири отметил:

"Отключение всех приборов, когда вы ими не пользуетесь, может помочь сэкономить на счетах за электроэнергию. Это касается таких устройств, как зарядные устройства для телефонов, телевизоры, роутеры, кофеварки и микроволновые печи".

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Также он рассказал о простом совете, о котором многие люди забывают, а именно - закрывать внутренние двери.

"Это звучит довольно очевидно, но многие люди забывают придерживаться этого простого совета, чтобы сохранить тепло в своих комнатах. Если двери постоянно оставлять открытыми, это самый быстрый путь к потере тепла, зато лучше держать их закрытыми, чтобы тепло оставалось в помещении", - добавил эксперт.

Чинембрини отметил, что даже замена всех лампочек в вашем доме на энергосберегающие лампы может значительно повлиять на счета за электроэнергию.

"Светодиодные и CFL лампы - это прекрасная энергоэффективная альтернатива традиционным лампам", - отметил эксперт.

Он объяснил, что светодиодные и CFL лампы служат "значительно дольше, чем обычные лампы накаливания" и потребляют меньше энергии для освещения помещения.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, можно ли стирать вещи в холодной воде. По их словам, в некоторых случаях это можно делать, ведь так вы значительно сэкономите на коммунальных услугах.

Также стало известно, как снизить риски появления деменции. По словам эксперта, нужно каждый день делать три конкретные вещи, чтобы отсрочить ее появление.

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